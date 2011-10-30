مجموعه طنز "لبخند بی لهجه" کلید خورد

محمد رضا حیدری با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: با قطعی شدن بازیگران "لبخند بی لهجه" این مجموعه طنز را در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای کلید زدیم. سیروس همتی، شهره سلطانی، افشین سنگچاپ، سارا رسول زاده، مالک سراج، علی رضا مهران محمد اسدی نیز بازیگرانی هستند که حضورشان در مجموعه قطعی شده است.

وی افزود: در تلاشیم بخشی از سریال را قبل از ماه محرم به پخش برسانیم و تاکنون نگارش 70 درصد از متن‌ها نیز از سوی من و سیدعلی موسویان، فرهاد نقد علی زاده و کریم خودسیانی به پایان رسیده است. همچنین هر قسمت چهار اپیزود دارد که اکثرا در استودیو تصویربرداری می‌شوند.

حیدری تصریح کرد: "لبخند بی لهجه" به صورت اپیزودیک است و در هر اپیزود آن یک نمایش مستقل خواهیم دید که در عین حال با دیگر بخش‌ها ارتباط دارد و به زبان طنز به موضوعات اجتماعی روز می‌پردازد. البته سعی کرده‌ایم طنزی از نوع درست در متن‌های مجموعه اتفاق بیفتد و در ساخت نیز از نزدیک شدن به هجو خودداری خواهیم کرد. چرا که ممکن است هجو مخاطب را زود به خنده بیاندازد اما آسیب‌های خاص خودش را دارد.

این مجموعه برای شبکه اول سیما ساخته می‌شود و محمد علی خیاطان و محمود صالحی تصویربرداران آن هستند.