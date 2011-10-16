علی‌اکبر اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات انجام شده برای دومین دوره این جشنواره گفت: تصمیم گرفته‌ایم این دوره از جشنواره کتاب‌های نفیس را به صورت بین‌المللی برگزار کنیم؛ به این شکل که کتاب‌های نفیسی که در خارج از کشور چاپ شده، امکان رقابت با آثار داخل کشور را داشته باشند.

به گفته وی تاکنون سه جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی کتاب‌های نفیس و هنری برگزار شده و پس از برگزاری جلسه چهارم و نهایی، فراخوان آن هم اعلام می‌شود.

رئیس شورای سیاستگذاری دومین دوره این جشنواره گفت: آثار نفیسی در کشورهای فارسی‌زبان یا کشورهایی مانند هند و ترکیه که ادبیات فارسی در آنها رواج داشته، وجود دارد و این امکان برای آنها وجود دارد که در بخش مسابقات این جشنواره شرکت کنند.

اشعری اضافه کرد: تفاوت جدی این دوره از جشنواره با دوره نخست این است که همزمان با فراخوان، شاخص‌های انتخاب آثار برگزیده اعلام می‌شود و به این ترتیب اولین کسانی که می‌توانند آثار را بسنجند و آنها را ارزیابی و در واقع داوری کنند، خود شرکت‌کنندگان هستند.

دومین جشنواره بین‌المللی کتاب‌های نفیس و هنری در نیمه دوم بهمن ماه امسال با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک، کمیسیون ملی یونسکو و با حمایت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و موسسه «فرانگر پارس» برگزار می‌شود.

