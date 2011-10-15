محمدزاده: بازنگری در قانون مطبوعات مجازی در نوبت تصویب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال گفت: پنجمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال رشد بسیار خوبی از نظر کمی و کیفی در مقایسه با سال های گذشته داشته است و استقبال پرشور جوانان و نوجوانان از این نمایشگاه بیانگر این موضوع است.

وی به بخش بین‌الملل این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: نوآوری‌های خوبی در حوزه فضای مجازی انجام شده‌ است و مخاطبان با حضور در این نمایشگاه می‌توانند با دستاوردهای آن سوی مرزها نیز آشنا شوند.

محمدزاده در ادامه به اصلاح قانون مطبوعات اشاره کرد و گفت: قانون مطبوعات، هرچند وقت یک بار، نیاز به اصلاح دارد و در حال حاضر نیز قانون مطبوعات نیازمند بازنگری است. اصلاحات لازم را نیز روی آن انجام داده‌ایم که در 2 کمیسیون لوایح و فرهنگی دولت در حال بررسی است.

وی گفت: در قانون اصلاح شده مطبوعات، قوانینی برای رسانه‌های مجازی و خبرگزاری‌ها گنجانده‌ایم و آن را پس از امضای وزیر ارشاد برای دولت فرستاده‌ایم و در حال حاضر، این قانون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است.