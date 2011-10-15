فراخوان سومین همایش ملی آسیبهای پنهان در کردستان منتشر شد

مجید اوج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به وجود آسیب های اجتماعی جامعه و لزوم توجه علمی به این گونه مشکلات در استان کردستان سومین همایش ملی آسیب های پنهان با سطح کیفی بهتری برگزار می شود و انتظار می رود که شاهد مشارکت و همراهی افراد صاحب نظر در برگزاری این همایش در استان کردستان باشیم.

وی با اشاره به محورهای اصلی همایش آسیبهای پهنان افزود: رسانه ها و تهاجم فرهنگی، رسانه های محلی و جلوگیری از آسیب ها، رسانه و گسست فرهنگی، رسانه و دگرگونی ارزشها در خانواده ها، رسانه و سبک زندگی، رسانه و خشونت، رسانه و بحران هویت، رسانه و مصرف گرایی، رسانه و آسیب های رفتاری جوانان و رسانه و مدگرایی از جمله محورهای اصلی برگزاری این همایش ملی در استان کردستان است.

سرپرست حوزه فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان گفت: زمان دریافت چکیده مقالات مربوط به موضوعات همایش تا 10 آبان و زمان دریافت اصل مقالات تا 20 آبان ماه است و متقاضیان در زمان مشخص شده نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه این همایش ملی اقدام کنند.

اوج با بیان این نکته که سومین همایش ملی آسیب های پنهان اول آذر ماه همزمان با روز خانواده در سنندج برگزار می شود، گفت: فراخوان و ارسال پوستر به تمام دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور و همچنین اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی از جمله اقداماتی است که در راستای مشارکت بهتر در این همایش ملی در استان کردستان صورت گرفته است.

وی با اعلام سایت www.gdkurd.ir به عنوان سایت اصلی اطلاع رسانی این همایش بیان کرد: علاقه مندان به شرکت در سومین همایش ملی آسیب های پنهان برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات برگزاری این همایش در مراحل بعدی به این سایت مراجعه کنند.

سرپرست حوزه فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان در پایان گفت: شرکت کنندگان در این همایش می توانند چکیده مقلات خود را به آدرس اینترنتی capgd@gmahl.com ارسال کنند.