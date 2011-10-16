نمایندگان ایران با فناوری روز جهان در زمینه لیبل آشنا شدند

بابک عابدینی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران که به تازگی از نمایشگاه لیبل بروکسل به ایران بازگشته است، به خبرنگار مهر گفت: اعضای هیئت تجاری ایران که متشکل از فعالان عرصه چاپ کشورمان بود، حضوری فعال در «لیبل اکسپو 2011 بروکسل» داشتند، ولی از آنجا که همه اعضای هیئت با همدیگر به ایران بازنگشتند، هنوز فرصت جمعبندی نتایج سفر فراهم نشده است.
وی ادامه داد: البته آنچه من از بازدید نمایشگاه به دست آوردم، آشنایی با جدیدترین تکنولوژیها و ماشینآلات فوق پیشرفته روز جهان بود. همچنین در عرصه دیجیتال و افست هم دستگاهها و تکنولوژیهای برتر به نمایش گذاشته شده بود و در آنجا یافتیم که 25 درصد بازار لیبل به سمت دیجیتال رفته است.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران درباره تواناییهای چاپ دیجیتال لیبل توضیح داد: این تکنولوژی شرایط چاپ با شمارگان پایین و قابل دسترستر را برای سفارشدهندگان فراهم میکند؛ همچنین سفارشدهنده میتواند در طرح پیشنهادی تغییر ایجاد کرده و اطلاعات متغیری روی لیبلها چاپ کند.
عابدینی افزود: همچنین لیبلهای هوشمند و ارتباط آنها با تلفنهای همراه امکان ارسال اطلاعات کالا و سازنده و ورود به سایت سازنده کالایی که روی آن لیبل خورده فراهم آورده است.
این فعال صنعت چاپ درباره دیگر تکنولوژی عرضه شده در لیبل اکسپوی بروکسل، بیان کرد: در کشورهای توسعهیافته درباره چاپ روی مواد اولیه با کمترین ضخامت کار میکنند که منظور از مواد اولیه کاغذ، فیلم و زینک است که فیلمهایی با قطر زیر 10 و 20 میکرون هم ارائه شده بود که با چنین تکنولوژی سفارشدهنده میتواند در همان مقدار وزن قبلی متراژ بالاتری را دریافت کند.
وی افزود: همچنین درباره چاپ فلکسو هم با تولیداتی روبه رو شدیم که تفاوت زیادی با افست نداشت و با کیفیت مناسب و قیمت پایینتر نسبت به چاپ افست امکان کار را فراهم می کرد.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در پایان گفت: حضور ما به عنوان نماینده اتحادیه به مذاکراتی با شرکت تارسوس برگزارکننده لیبل اکسپو 2011 بروکسل ختم شد که با همکاری این شرکت کارگاههای آموزشی لیبل را در سال 2014 در ایران برگزار کنیم.
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