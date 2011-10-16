نقل دو حکایت در برنامه "عقیق و عتیق" رادیو جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، "عقیق و عتیق " عنوان برنامه‌ای از گروه جوان وفرهنگ رادیو جوان است که شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 از این شبکه پخش می‌شود.

این برنامه در روز یکشنبه 24 مهر به نقل دو حکایت اختصاص دارد. حکایت نخست درباره جواهر لعل نهرو و افشای اهداف و نقشه‌های استعمار انگلستان و حکایت دوم درمورد حکایت سلطان عبدالحمید خان دوم پادشاه عثمانی وخوش خدمتی مأموران نظامی وی است.

"عقیق و عتیق" روایت و نمایش حکایت‌های تاریخی است، حکایت‌هایی که نکات آموزنده و نغز و ارزنده به همراه دارد. این برنامه به معرفی مفاخر ایرانی- اسلامی جهانی می‌پردازد و حوادث جالب توجه زندگی آنان را در قالب روایی نمایشی شرح می‌دهد.

