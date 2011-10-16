تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و چهارم مهرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم ذیقعده سال 1432 هجری قمری و شانزدهم اکتبر سال 2011 میلادی.

- هفتمین دوره مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل امروز با برگزاری دیدارهای زیر در برزیل آغاز می‌شود:

گروه A:

* برزیل - گواتمالا، سالن آره‌نا آمادئو تکسیرا

* آنگولا - هلند، سالن جیناسیو پرینسیپال دوسسی

گروه B:

* روسیه - زامبیا، سالن آره‌نا آمادئو تکسیرا

* پاراگوئه - کاستاریکا، سالن جیناسیو پرینسیپال دوسسی

گروه C:

* ایران - بلژیک، سالن آره‌نا آمادئو تکسیرا

* اروگوئه - آمریکا، سالن جیناسیو پرینسیپال دوسسی

- پنجمین سال برگزاری روز پارالمپیک امروز با حضور هشت هزار معلول به همراه خانواده‌های‌شان به صورت نمادین در رشته‌های بوچیا، دوومیدانی، گلبال، فوتبال قطع عضو، بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته، تنیس روی میز، دوچرخه سواری، طناب زنی کم توانان ذهنی و جودوی نابینایان در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار می‌شود.

- تیم فوتبال جوانان ایران امروز در نخستین بازی‌اش در اردوی امارات به مصاف تیم جوانان عربستان می‌رود.

- هفته نهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری 2 بازی طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* فرایبورگ - هامبورگ

* کلن - هانوفر

- مسابقات جودوی جایزه بزرگ امارات امروز پیگیری می‌‍شود که طی آن امیر قاسمی‌نژاد در وزن 81- کیلوگرم، جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم و محمدرضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم به روی تاتامی می‌‍روند.

- هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری سه دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* وست برومویچ - ولورهمپتون

* آرسنال - ساندرلند

* نیوکاسل - تاتنهام

- هفته هفتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امروز با برگزاری هفت دیدار طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

* سسنا - فیورنتینا

* آتلانتا - اودینزه

* کیه‌وو - یوونتوس

* کالیاری - سیه‌نا

* جنوا - لچه

* نووارا - بولونیا

* لاتزیو - رم

- هفته هشتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

* رایووایه کانو - اسپانیول

* رئال زاراگوزا - رئال سوسیداد

* لوانته - مالاگا

* سویا - اسپورتینگ گیخون