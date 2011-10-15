عبید رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: برگزاری ششمین جشنواره بین المللی در مریوان ثابت کرد که این شهر ظرفیت برگزاری جشنواره های زیادی را دارد و انتظار می رود که مسئولان کشوری و استانی زمینه را برای حضور گروه های بیشتر خارجی در دوره های آینده این جشنواره فراهم کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه بعد از تلاشها و پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولان استان کردستان برای اولین سال جشنواره تئاتر خیابانی در مریوان به شکل بین المللی برگزار شد و حضور گروه های خارجی در این جشنواره باعث ارتقای سطح آن شد و از همه متولیان این بخش به ویژه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می رود که در دوره های بعدی زمینه را برای حضور گروه های بیشتر خارجی فراهم کنند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان افزود: زمانی جشنواره تئاتر خیابانی در مریوان به همت جمعی از هنرمندان به صورت یک جشنواره محلی و شهری آغاز شد و جای بسی خوشحالی است که در ششمین دوره شاهد حضور گروه های خارجی از کشورهای آسیایی و حتی اروپایی هستیم و این مهم نشان می دهد که کردستان دارای ظرفیت های بسیار خوبی در عرصه های فرهنگی و هنری است که باید بیش از گذشته به آن توجه کرد.

رستمی با اشاره به تاثیر حضور گروه های خارجی در جشنواره ششم تئاتر خیابانی مریوان گفت: حضور گروه های خارجی با کیفیت در این جشنواره علاوه بر حضور و استقبال بیشتر مردم زمینه را برای ارتقای سطح کار و آثار گروه های شرکت کننده و همچنین هنرمندان فعال تئاتر در استان کردستان را فراهم می کند.

وی از استقبال مردم برای دیدن نمایش های حاضر در ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان تقدیر کرد و گفت: بدون شک حضور و استقبال مردم یکی از دلایل اصلی و مهم برای ماندگاری این جشنواره و تبدیل آن به بین المللی است و انتظار می رود که مسئولان همچون گذشته از برگزاری این رویداد فرهنگی حمایت کنند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان در پایان خواستار تعامل و همکاری بیش از پیش مسئولان استان و هنرمندان برای اعتلا این جشنواره شد و عنوان کرد: باید از تلاشهای صورت گرفته برای حمایت از این جشنواره از سوی مسئولان مختلف به وی‍ژه استاندار و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تقدیر کرد.

ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از 20 مهر ماه در معابر عمومی، پارک ها و مدارس شهر مریوان آغاز شده و 24 مهر ماه با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از گروه های برتر این جشنواره تجلیل و تقدیر می شود.