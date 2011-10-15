به گزارش خبرگزاری مهر، در شب پایانی این برنامه قبل از برگزاری کنسرت طی مراسمی با حضور خانواده هنرمند بیمار مجید بهرامی از برگزارکنندگان و حامیان این مراسم تقدیر شد. در قسمت ابتدایی مراسم سید عباس عظیمی مشاور معاون وزیر نیز که طراح این برنامه بود حاضرین در مراسم را خانواده بزرگ مجید بهرامی دانست و افزود: حضور بالغ بر 8000 نفر در این سه شب و حمایت شما مردم هنردوست و نوع دوست نشانگر بلوغ مهر و عاطفه در میان مردم ایران است.

در ادامه برنامه از مسئولین برج میلاد، مدیر عامل موسسه ایران گام، مدیر عامل موسسه آوای هنر، مدیر عامل ترانه شرقی، مدیر عامل کانون تبلیغاتی اکسیر نوین، مدیر عامل موسسه پاژ تصویر، مدیر عامل شرکت ایده نگار، مدیر استودیو سیاه و سفید و هنرمندان موسیقی پاپ محسن یگانه، بنیامین بهادری و رضا صادقی به همراه برگزار کنندگان مراسم با اهدای لوح سپاس و نشان نمادین مراسم تقدیر شد.

در قسمتی از این برنامه و هنگام حضور رضا صادقی بر روی سن که با استقبال پرشور مخاطبان همراه بود، هاشمی (مجری برنامه) از حاضرین خواست با همین شور و حال دست دعا به سوی آسمان بلند کرده و برای همه بیماران و هنرمندان سرطانی دعا کنند. این در حالی بود که سکوت ایجاد شده در پی درخواست مجری برنامه پس از استقبال پر نشاط از رضا صادقی قابل توجه بود.

از نکات قابل توجه در این سه شب برگزاری کنسرت همدلی هنرمندان، مسئولین و مردم بود. در شب پایانی این برنامه حضور هنرمندان محبوب سینما و تئاتر از جمله برزو ارجمند و سروش صحت بیش از بقیه به چشم آمد.حمایت مردمی از هنرمندان سرطانی از جمله نکات حائز اهمیت بود.در این کنسرت همچنین کیوان کیانی از چاپخانه داران کشور مبلغ5/1 میلیون تومان برای کمک به مجید بهرامی اهدا کرد.

از دیگر نکات قابل توجه سه شب کنسرت حمایتی از هنرمندان سرطانی حضور سه هنرمندان موسیقی پاپ در برنامه یکدیگر بود. بنیامین بهادری در هر دو شب کنسرت محسن یگانه و رضا صادقی حاضر شد و محسن یگانه هم در شب کنسرت بنیامین بهادری حاضر بود. همدلی تهیه کنندگان، خوانندگان و اعضای ارکستر در این سه شب برنامه کاملاً به چشم می آمد.

برنامه حمایت از هنرمندان سرطانی طی سه شب و با برگزاری سه کنسرت موسیقی پاپ در میان استقبال کم نظیر مخاطبان پنج شنبه به کار خود پاپان داد.