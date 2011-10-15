خرید تضمینی خرما در استان بوشهر آغاز شد

حسن محمددوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخلداران تا آخر آبان فرصت دارند محصول خود را به صورت تضمینی به 14 مرکز تحویل دهند .

وی افزود: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم خرمای کبکاب، استعمران و ربی 425 تومان، زاهدی 390 تومان، شهابی، خاصویی و شکر 345 تومان، شاهانی و خنیزی 310 تومان و سایر ارقام خرما 245 و خرمای صنعتی 115 تومان است .