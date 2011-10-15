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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

محمددوست:

خرید تضمینی خرما در استان بوشهر آغاز شد

خرید تضمینی خرما در استان بوشهر آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرسازمان تعاون روستایی استان بوشهر گفت: خرید تضمینی خرما از نخلداران استان آغاز شده است.

حسن محمددوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخلداران تا آخر آبان فرصت دارند محصول خود را به صورت تضمینی به 14 مرکز تحویل دهند.

وی افزود: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم خرمای کبکاب، استعمران و ربی 425 تومان، زاهدی 390 تومان، شهابی، خاصویی و شکر 345 تومان، شاهانی و خنیزی 310 تومان و سایر ارقام خرما 245 و خرمای صنعتی 115 تومان است.

مدیرسازمان تعاون روستایی استان بوشهر اضافه کرد: هشت مرکز دشتستان، یک مرکز درکنگان و جم، چهار مرکز در دشتی و یک مرکز در بوشهر و تنگستان کار خرید تضمینی خرما از باغداران را برعهده دارند.

کد مطلب 1433587

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