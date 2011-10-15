سرکوب تظاهرات هواداران قذافی در طرابلس/درگیریها در سرت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شاهدان عینی اعلام کردند حدود چهل نفر از طرفداران قذافی پس از نماز جمعه در منطقه "ابوسلیم" با به اهتزاز درآوردن پرچم سبز، شعارهایی در حمایت از وی سر دادند.

منابع وابسته به انقلابیون بیان کردند: در درگیری میان طرفداران قذافی و انقلابیون تعدادی از نیروهای وابسته به سرهنگ فراری کشته و همچنین 27 فرد دیگر بازداشت شدند که چهار نفر از آنها آفریقایی هستند.

از سوی دیگر "عبدالحکیم بلحاج" رئیس شورای نظامی طرابلس تاکید کرد: شورای نظامی با هر گونه تلاش خرابکارانه برخورد خواهد کرد و بازماندگان رژیم سابق هر چه سریعتر سلاح خود را تحویل دهند.

در شهر سرت منابع وابسته به انقلابیون اعلام کردند : نیروهای وابسته به قذافی فقط بر مناطق محدودی مسلط هستند و دیگر از سلاحهای سنگین استفاده نمی کنند و به نظر می رسد که توان رزمی خود را از دست داده اند.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی در شهر بنغازی اعلام کردند در درگیریهای منطقه "الدلار" در سرت 23 نفر از انقلابیون کشته و زخمی شدند.

"خالد الطیر" از فرماندهان انقلابیون در سرت گفت : به جز منطقه شماره دو که نیروهای قذافی در آن در محاصره به سر می برند بقیه مناطق در کنترل انقلابیون است.

یکی دیگر از فرماندهان جبهه سرت هم اظهار داشت : نیروهای قذافی نظم و انسجام خود را از دست داده اند و به طور انفرادی عمل می کنند، اما با تسلیم هم مخالفت و می ترسند خود را تسلیم کنند.