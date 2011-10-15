به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بان کی مون از تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث دو هزار و 600 واحد مسکونی جدید در قدس شرقی انتقاد کرد.

وی اظهار داشت : توسعه شهرکها از نظر ما مردود است به ویژه در شرایط فعلی که برای از سرگیری مذاکرات سازش تلاش می شود و ما از این بابت احساس نگرانی می کنیم.

کی مون تصریح کرد: شهرک سازی در قدس شرقی و کرانه باختری برخلاف قوانین بین الملل و تعهدات اسرائیل در چارچوب طرح نقشه راه است که باید متوقف شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان گفت : جامعه جهانی هرگز اقدامات یکجانبه را به رسمیت نخواهد شناخت و وضعیت قدس تنها از طریق مذاکرات حل و فصل خواهد شد.