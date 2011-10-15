ناگفته ها به روایت تصویر؛ از ابتکار پلیس تا دندانهای کوسه

اولین تصویر امروز مربوط به خشونت پلیس آمریکا در متفرق کردن معترضانی است که در قالب جنبش تسخیر وال استریت و واشنگتن را تسخیر کنید دست به تظاهرات در شهرهای آمریکا می زنند.

این تظاهرات از پنج هفته قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد و امروز شنبه نیز قرار است که این اعتراضات پیگیری شوند.

دومین تصویر امروز مربوط به ابتکار پلیس چین در ابداع روش و وسایل جدید برای برخورد با تظاهرات مردمی است.

چند صباحی است که اغلب کشورهای جهان با مسئله بیداری اسلامی و تظاهرات گسترده در اعتراض به نظام سرمایه داری است از همین رو ابداع روشهای جدید برای مقابله با این اعتراضها در دستور کار دولتها قرار گرفته است.

سومین تصویر امروز مربوط به حیات وحش و ترسی است که هنگام دیدن حیوانات وحشی به انسان دست می دهد.

تصویر بعدی مربط به رای اعتماد گرفتن برلوسکنی از مجلس ایتالیاست.

رشوه، فساد جنسی و سوء استفاده از قدرت اتهاماتی بود که برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا با آن روبرو بود که به 316 رای موافق در برابر301 رای مخالف بقای خود را تضمین کرد . برلوسکنی، دیروز (جمعه) در پارلمان ایتالیا به سئوالات نمایندگان در مورد بحران بدهی‌های این کشور و همچنین مواردی از رسوایی‌های شخصی پاسخ داد و بار دیگر از پارلمان رأی اعتماد گرفت.

و تصویر آخر بار دیگر مربوط به تظاهراتی است که امروز شنبه در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به نظام سرمایه داری برگزار می شود.

امروز شنبه از سوی معترضان، شنبه جهانی نام گرفته و قراراست که در اغلب شهرهای جهان راهپیمایی هایی همگام با مردم آمریکا و انگلیس در اعتراض به سیاستهای سرمایه داری برگزار شود.