به گزارش خبرنگار مهر، امتیاز واگذاری شماره تلفن های ثابت رند در سه نوع طلایی، نقره ای و سفارشی شرکت مخابرات استان تهران از طریق مزایده عمومی بفروش می رسد.





وی با بیان اینکه آخرین مهلت خرید اسناد این مزایده برای داوطلبان اول آبان ماه خواهد بود، افزود: در فاز اول امتیاز 70 هزار شماره رند تلفن ثابت در سه گروه واگذار می شود که امتیاز شماره تلفن های شرکت داده شده در این مزایده در تمامی مراکز مخابرات استان تهران اعم از پرظرفیت و کم ظرفیت خواهد بود.



به گزارش مهر، داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات استان تهران به نشانی محمدرضا بیدخام - دبیر کمیته واگذاری امتیاز شماره های رند تلفن ثابت مخابرات استان تهران در این باره گفت: مزایده واگذاری امتیاز شماره تلفن های ثابت رند (طلایی، نقره ای و سفارشی) در سه گروه و براساس آیین نامه مصوب مجمع شرکت مخابرات ایران و با اعلام از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی در سه نشریه کثیرالانتشار برگزار می شود.وی با بیان اینکه آخرین مهلت خرید اسناد این مزایده برای داوطلبان اول آبان ماه خواهد بود، افزود: در فاز اول امتیاز 70 هزار شماره رند تلفن ثابت در سه گروه واگذار می شود که امتیاز شماره تلفن های شرکت داده شده در این مزایده در تمامی مراکز مخابرات استان تهران اعم از پرظرفیت و کم ظرفیت خواهد بود.به گزارش مهر، داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات استان تهران به نشانی WWW.TCT.IR مراجعه کنند.