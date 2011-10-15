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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

برای نخستین بار در فارس/

وضعیت ایمنی در سه هزار مدرسه فارس بررسی شد

وضعیت ایمنی در سه هزار مدرسه فارس بررسی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در استان فارس در سال تحصیلی 89-90 تمام مدارس شهری و روستایی استان از نظر وضعیت ایمنی مورد بررسی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در حقیقت ایمنی مدارس از انتخاب محل مدرسه شروع می شود و حیاط مدرسه، راهروها، پله ها، کلاسها و حتی نیمکت دانش آموزان را نیز در بر می گیرد و هرگاه وضعیت ایمنی مدارس در سطح قابل قبول نباشد احتمال وقوع حوادث، جراحت و مرگ دانش آموزان وجود دارد.

رزیتا بخشی زاده شیرازی افزود: برای اولین بار در فارس در سال تحصیلی 89-90 تمام مدارس شهری و روستایی استان از نظر وضعیت ایمنی مورد بررسی قرار گرفتند.

وی بیان کرد: گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس با همکاری گروه بیماریهای غیر واگیر، پرسشنامه ای شامل موارد ایمنی در محیط مدرسه تهیه کردند و پس از هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، پرسنل بهداشتی با مراجعه به مدارس و بازدیداز مکانهای مختلف ازجمله محیط مدرسه، کلاسها، راروها، راه پله ها، جعبه کمکهای اولیه، کپسولهای خاموشی کننده آتش، برق، سیستم حرارتی، سرویس مدرسه و مواد شیمیایی و... اقدام به تکمیل پرسشنامه مذکور کردند. 

کد مطلب 1433606

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