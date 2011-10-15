جشنواره پیوست فرهنگی چهارمحال و بختیاری به کار خود پایان داد

حجت الاسلام سید محمد میربد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرهنگ سازی در سطح این استان برای نهادینه شده فرهنگ "پیوست فرهنگی" از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی ادامه داد: اداراتی که فعالیتهای عمرانی و فرهنگی انجام می دهند باید در کنار هر طرح اجرایی نیاز‌ها، تهدید‌ها، آسیبها، چشم انداز و تمامی ابعاد فرهنگی طرح را در قالب پیوست فرهنگی ارائه کنند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: در مجموع 65 طرح به دبیرخانه جشنواره پیوست نگاری فرهنگی ارسال شد که با بررسی‌های انجام شده 22 طرح به عنوان طرح برگزیده انتخاب شدند.

وی ملاک انتخاب این طرح‌ها را برطرف کردن نیاز‌های منطقه، کاربردی و ابتکاری بودن، قابلیت اجرایی و فراگیر بودن برشمرد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: به منظور تجلیل از ارائه دهندگان طرح پیوست فرهنگی در جلسه ای با حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی استان از 22 ارائه کننده طرح‌های برگزیده تقدیر شد.