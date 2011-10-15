به گزارش خبرنگارمهر، در مراسم پایانی سومین جشنواره انتخاب 10 شرکت برتر صنعت ساختمان ایران (Top10) که با حضور گسترده دست اندرکاران و صاحب نظران عرصه ساخت وساز کشور، مدیران ارشد پروژه های ساختمانی و شرکت های تولیدی و مدیران شرکت های سرمایه گذاری و بانک در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار شد، 10 شرکت برتر صنعت ساختمان ایران شناخته شدند.

سومین جشنواره انتخاب 10 شرکت برتر صنعت ساختمان ایران با هدف برگزیدن ١٠ شرکت برتر صنعت ساختمان ایران در یک‏سال گذشته و معرفی آن‌ها به تصمیم‌سازان، طراحان، سازندگان و ارزیابی نفوذ و مقبولیت برندهای صنعت ساختمان در فرآیندی بازار محور و ارزیابی صحیح از ارتباط شرکت‌های صنعت ساختمان با مخاطبان خود در عرصه ساخت‌وساز کشور از 12 تیرماه 1390 آغاز شد.

رای گیری این جشنواره به صورت آنلاین از 25مرداد تا دهم مهر ماه ادامه داشت و پس از آن هیات داوران جشنواره، اقدام به برگزاری جلسات حضوری با مدیران عامل و ارشد 20 شرکت منتخب خود کردند. در نهایت 10 شرکت برتر بر اساس مجموع آرای کارشناسان و دست اندرکاران این عرصه و چهار عضو هیات داوران برگزیده و معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، اسامی 10 شرکت برتر صنعت ساختمان ایران به ترتیب شرکت سوپرپایپ اینرناشنال،گروه صنعتی همارشتن، شرکت مرسل قالب، شرکت استیل البرز ،گروه صنعتی پادرعد، گروه محارم ،شعبه شرکتPERI آلمان در ایران، شرکت ایران رادیاتور ، شرکت آژیراک برج و شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران بود.

