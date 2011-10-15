فاصله بین شمال و جنوب پایتخت کم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف روز شنبه در مراسم بهره برداری از 35 پروژه شهری در منطقه 21 با اینکه من مطمئنم کوتاهیهای زیادی در کار ما وجود دارد ولی تلاش می کنیم با فرهنگ جهادی دوران دفاع مقدس نسبت به حل مشکلات تلاش کنیم، افزود: البته مردم ما منصف هستند و توقع ندارند که همه مشکلاتشان با هم حل شود.

وی از تکمیل پروژه بزرگراه آزادگان تا تقاطع شهید رجایی در مناطق 18 ، 19 و 20 تا شهریور 91 خبر داد و گفت: پروژه های و پلهای متعددی در این مسیر احداث می شود و مثل بخشهایی از آزادگان که در منطقه 21 وجود دارد، بقیه بخشها هم آماده می شود.

شهردار تهران افزود: درست است که ما وظیفه داریم به مسایل خدماتی و عمرانی توجه ویژه کنیم اما توجه به مسایل اجتماعی، تربیتی و آموزشی با رویکرد و تفکر مسجدی اساس کار ماست.

قالیباف با اشاره به اینکه 88 درصد بودجه شهرداری را مردم تامین می کنند، گفت: تنها 12 درصد هزینه ها را دولت تامین می کند، از این رو باید بخش عمده کارها را به خود مردم واگذار کنیم.

وی توجه به خانواده شهدا را بسیار مهم و ارزشمند دانست و افزود: خانواده شهدا شهید ندادند که محله شان آباد شود و توجه مادی به آنها بشود. آنها برای دین خدا انجام وظیفه کردند. ولی افرادی مثل من که همسنگر شهدا بودیم باید به آنها توجه داشته باشیم .

قالیباف استفاده از ظرفیتهای شهر با کمک مردم ، علما و صاحب نظران را ضروری دانست و با قدردانی از شهردار، کارکنان و شورایاران منطقه 21 گفت: تقابل صنعت و سکونت برای منطقه 21 هم تهدید است و هم فرصت.

وی از اتمام پروژه سه راه کاروان سرای سنگی تا پایان سال آینده خبر داد و افزود: همچنین پروژه های عمرانی دیگری همچون تقاطع غیرهمسطح گلها در این منطقه در حال اجراست و بحث تقاطع خیابان ایران خودرو و جاده مخصوص هم نیاز به کار کارشناسی دارد که در دست انجام است.