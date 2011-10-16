ضعف فرهنگی غرب علت اقدامات تروریستی/غرب درباره اسلام تجدید نظر کند

دکتر "تروند علی لینستاد" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تهدیدهای تروریستی در کشورهای غربی بهدلیل ضعف آنها در آموزش صحیح فرهنگی شهروندان است. وی با اشاره به حملات تروریستی اخیر در نروژ وقوع این حمله در این بخش از اروپا را بسیار تامل برانگیز خواند.

به گفته وی، کسی که این حملات را انجام داد افراد بیگناه بسیاری را با بمب گذاری در اسلو و حمله به کمپ جوانان کشت و انگیزه وقوع چنین حملاتی افکار افراطی و تندروی در یک فرد مسیحی بود. این فرد نمونه کسانی بود که از ضعف آموزه های فرهنگی رنج می برند و مخالف حضور مسلمانان در اروپا هستند. آنها ضعفهای خود را به حضور مسلمانان نسبت می دهند. چنین تفکراتی دشمن اصلی اسلام در غرب است.

دکتر لینستاد با اشاره به نقش رسانه های صهیونیستی در ترویج افکار افراطی علیه اسلام یادآور شد: چنین طرز تفکر نادرستی از اسلام، ناشی از تبلیغات نادرست رسانه ها و جوامع غربی علیه اسلام و مسلمانان است. این در حالی است مسلمانان در کنار چنین دیدگاههای نادرست و بدون توجه به این دشمنی ها به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود در جوامع غربی ادامه می دهند.

رئیس جمعیت اسلامی اسلو افزود: در ساعات اولیه وقوع حملات تروریستی نروژ برخی رسانه ها کوشیدند رابطه ای بین آن و مسلمانان برقرار کنند، اما به زودی مشخص شد که چنین نبوده و عامل اصلی یک فرد مسیحی افراط گرا بوده است. این رویکردی است که به ویژه از یک دهه گذشته در میان رسانه های غربی دیده می شود، اما این مسئله نشان داد که آنها باید در این رویکرد تجدید نظر کنند.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها با بهانه قرار دادن حملات 11 سپتامبر 2001 به ایجاد موج ضداسلامی در جهان پرداخته و کوشیدند نوعی هراس از اسلام را در غرب ترویج دهند، اظهار داشت : این چالشی است که مسلمانان در غرب با آن روبرو هستند و باید با فعالیتهای خود دروغین بودن آن را اثبات کرده و چهره واقعی اسلام را به نمایش بگذارند.

دکتر لینستاد در پایان تاکید کرد: اگر به فعالیتهای تروریستی جهان در چند سال گذشته بنگیریم متوجه می شویم که بیشتر آن توسط گروههای تروریستی ساخته و پرداخته غربی ها انجام شده و بخش بسیار کوچکی هم به دست افرادی انجام شده که خود را به اسلام نسبت می دهند و در واقع هیچ شناختی از اسلام ندارند.