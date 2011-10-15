پایان مهر ماه آخرین فرصت ارسال مقاله به همایش "تبریز پایتخت تشیع جهان اسلام"

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌تراب محمدی گفت: تا کنون بیش از 50 مقاله ارسالی از سراسر ایران و کشورهای اسلامی به دبیرخانه مورد بررسی و داوری قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به ادامه داشتن ارسال مقالات، بررسی نهایی در پایان زمان بندی اعلام شده انجام خواهد گرفت.

محمدی استقبال از حضور در این همایش را نشانه قدرت اسلام و ترویج تفکر شیعه در جهان امروز دانست و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز اشاره کرده اند بیداری اسلامی در جهان در حال فراگیر شدن است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: برگزاری چنین همایشی می تواند در انتقال فرهنگ تشیع و توسعه آن در جهان اسلام موثر باشد.

محمدی اظهار داشت: طی فراخوان داده شده تا کنون، مقالات علمی متعددی در زمینه نقش تبریز در وحدت ملی ایران و توسعه تشیع در جهان اسلام از سوی اندیشمندان ایرانی و سایر کشورهای اسلامی به دبیرخانه این همایش فرستاده شده است.

وی یادآور شد: محورهای این همایش شامل ورود و گسترش تشیع در آذربایجان، کتاب شناسی تاریخ تشیع در آذربایجان، آذربایجان و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، حکومت های محلی آذربایجان و تشیع، نقش علما و متفکران در گسترش تشیع در آذربایجان، تبریز و تشیع و تشیع در آینه ادبیات و هنر آذربایجان است.

محمدی تاکید کرد: علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 30 مهر ماه و اصل مقالات را تا پنج آبان ماه به دبیرخانه همایش بین المللی تبریز پایتخت تشیع جهان اسلام ارسال کنند.

لازم به ذکر است، نخستین همایش بین المللی تبریز، اولین پایتخت تشیع جهان اسلام توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و استانداری آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز برگزار شده و حوزه های علمیه، مراکز آموزش عالی کشور و همچنین سپاه عاشورای آذربایجان شرقی نیز در برگزاری آن همکاری خواهند داشت.

گفتنی است، اولین همایش بین المللی "تبریز نخستین پایتخت تشیع" روزهای 22 و 23 آبان ماه سال جاری با حضور اندیشمندان و محققان از داخل و خارج کشور، در تبریز برگزار خواهد شد.