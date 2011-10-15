65 درصد اماکن عمومی مشهد ایمن سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل کاظمی ظهر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه روزانه حدود 22 مورد حریق و حادثه به سازمان آتش نشانی مشهد گزارش می شود، افزود: تعداد ایستگاه های آتش نشانی در سال جاری از 20عدد به 23 ایستگاه افزایش یافته و 12 ایستگاه نیز تا پایان سال به این مجموعه افزوده می شود.

وی ادامه داد: زمان رسیدن به مامورین به محل حادثه از 5.4 به 4.5 دقیقه کاهش یافته که با افتتاح این ایستگاه ها به حدود 3.5 دقیقه خواهد رسید.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد تصریح کرد: ایمن سازی و رفع خطراز مراکز اسکان به خصوص مهمانپذیر ها و هتل ها و پمپ ها ی بنزین و گازدر دستور کار قرار گرفته که تاکنون در 65 درصد از این مراکز ایمن سازی انجام شده است.

کاظمی با اشاره به بوی نامطبوع ورودی شهر مشهد از ورودی نیشابور تاکید کرد: از دوماه گذشته عملیات دفن زباله در جاده نیشابور تعطیل شده و به این ترتیب بوی نامطبوع ورودی شهر از بین رفته است.

روزانه 260 میلیون تومان هزینه نظافت مشهد می شود

وی به این موضوع که روزانه حدود 260میلیون تومان هزینه صرف جمع آوری زباله و رفت و روب شهر و نگهداری فضای سبز می شود اشاره کرد و گفت:170 میلیون تومان از این رقم در حوزه جمع آوری و رفت و روب هزار و 800 تن زباله می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد افزود: در طول سال 90حدود 11هزار تن خاک و نخاله تولید و به مراکز دفع منتقل شده اند و با مشارکت بخش خصوصی 6 هزار باکس خاک و نخاله برای ساماندهی این امر اختصاص یافته است.

کاظمی ادامه داد: در سال 86 ،80درصد آبیاری فضای سبز از طریق تانکر،12درصد تحت فشار و 8 درصد مکانیکی بوده که اکنون 29درصد آبیاری تحت فشار14 درصد مکانیکی و 57درصد توسط تانکر صورت می پذیرد و تا سال 92آبیاری با تانکر به طور کامل حذف می شود.

وی بیان کرد: میزان آب مورد استفاده برای آبیاری فضای سبز 17و نیم میلیون متر مکعب از 40حلقه چاه در اختیار شهرداری مشهد است که با افزایش سرانه فضای سبز به 23میلیون متر مکعب، کمبود منابع آبی به 7و نیم متر مکعب می رسد.

وی گفت: در حال حاضر حدود 15درصد از 17و نیم متر مکعب آب مورد استفاده برای آبیاری فضای سبز آب خام، 1.1 دهم درصد سیستم تصویه فاضلاب و 8 درصد آب شرب و بقیه نیز از محل چاه های آلوده تامین می شود.

"شهروندان سبز" در پرداخت عوارض تخفیف می گیرند

وی با بیان اینکه تعداد پارک های محله در سطح شهر از 250پارک به 327 و پارک های خطی از 5 عدد به 35 عدد افزایش یافته است، تصریح کرد: پارک بهار و چهل بازه در مرحله ساخت و پارک های خورشید و کوهستان و چهل بوستان نیز در مرحله مطالعات اجرایی است.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به این موضوع که آبیاری فضای سبزدرب منازل با توجه به افزایش تعرفه برای شهروندان تبدیل به دغدغه شده است، اظهار داشت: مقرر شده شهروندانی حافظ محیط زیست " شهروندان سبز" که نسبت به نگهداری فضای سبز در بیرون و یا داخل منازل خود اقدام کنند از 70درصد تخفیف عوارض شهرداری برخوردار شوند.

تابلوهای سطح شهر به مالکیت شهرداری در می آید

کاظمی تاکید کرد: از حدود 92عدد بیلبورد 72عدد و از 166استند 62عدد واز 6 دستگاه تلویزیون شهری 5 دستگاه موجود در سطح شهر با طرح جامع تبلیغات شهری مطابقت مکانی ندارد که تا پایان سال 90تمامی تابلوهای سطح شهر به مالکیت شهرداری در آمده و از سال 92 نیز ساماندهی آنها آغاز می شود.

14کاظمی اشاره کرد: 14آرامستان غیر مجاز در فضایی بالغ بر 35هکتار در مشهد وجود دارد که در راستای جلوگیری از دفن در این مکان ها 8 مورد دیوارکشی و انتظامات برای آنها اختصاص یافته است.