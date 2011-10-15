توسعه فرهنگ عمومی نیازمند مشارکت همه دستگاهها است

به گزارش خبرنگار مهر، ذکرالله کاظمی ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی شهرستان زنجان با بیان اینکه مقام معظم رهبری مسئله فرهنگ عمومی را به هوایی که تنفس می‌کنیم تشبیه کرده‌اند، افزود: کشور ما در حال حاضر مورد حملات فرهنگی دشمن قرار دارد و مقابله با این حملات نیازمند یک عزم عمومی است.

وی با اشاره به لزوم آگاهی مسئولان ار فراوانی جرم و اتفاقاتی که در سطح شهر رخ می‌دهد، اظهار داشت: باید با ابرازهای فرهنگی به مسائل و مشکلاتی که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد پرداخته شود.

کاظمی به بروز برخی فرهنگ‌های نوظهور در زنجان اشاره کرد و گفت: باید از بروز چنین مواردی پیشگیری شود زیرا عدم برخورد و سوء مدیریت در موارد اینچنینی منجر به بروز مسائل دیگری می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شیب مصرف موادمخدر به سمت سنین پایین منحرف شده است، افزود: لازم است دستگاه‌هایی چون آموزش و پرورش در خصوص آگاه‌سازی دانش‌آموزان و اولیاء و مربیان آنان در حوزه پیشگیری از اعتیاد تلاش کند.

کاظمی با اشاره به اینکه هر اقدامی در صورت دارا بودن پیوست فرهنگی به نتیجه می‌رسد، تصریح کرد: حتی در پروژه‌های عمرانی نیز اگرچه وجود زیرساخت‌ها ضروری است ولی تا زمانی که پیوست فرهنگی نداشته باشد منجر به نتیجه نخواهد شد.

