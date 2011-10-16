وظیفه خبرنگار متعهد اطلاع رسانی شفاف و به دور از غرض ورزی است

سامان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر و با اعلام این مطلب افزود: متاسفانه عده ای معلوم الحال در حالی که عقیده ای به جریان اطلاع رسانی شفاف و صریح از یک رویداد خبری ندارند، با غرض ورزی و به دور از اخلاق حرفه ای در تارنمای اطلاع رسانی خویش با انعکاس اخبار کذب تمام برنامه ریزی فرهنگی را به باد تخریب جهت کسب امیال فردی خویش قرار می دهند.

مشاور برنامه ریزی و امور اجرایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ضمن تاکید بر وجود نقد منصفانه و مصلحانه در جامعه گفت: اینکه عده ای با قانون گریزی درصدد زیر سئوال بردن روند توسعه فرهنگی و اجتماعی استان کردستان در خارج از استان بوده و در فضای سایبر جریان اطلاع رسانی را مخدوش می سازند که جز خدمت به دشمنان نظام عملی رسانه ای منطبق با ضوابط علم ارتباطات را انجام نمی دهند.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان عنوان کرد: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان که در پنج دوره گذشته آن به صورت ملی و با حضور گروه های نمایشی منتخب تئاتر خیابانی سراسر کشور برگزار می شد و می رفت در دور پنجم نیز میزبانی خویش را از دست دهد به همت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان بازگردانده شد و دبیرخانه دائمی آن به عنوان مرکز تئاتر خیابانی کشور توسط معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی شد.

احمدی با کذب خواندن مطالب منتشر شده توسط یکی از سایت های اینترنتی فاقد مجوز از مراجع قانونی و نظارتی ادامه داد: اینکه یک تارنما به دور از اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری و با هدف تخطئه فرهنگی بیانیه تقدیر جمعی از هنرمندان فعال تئاتر استان کردستان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت بین المللی شدن جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، که همگی در بانک اطلاعات هنرمندان تئاتر استان دارای شناسنامه فعالیت تئاتر هستندد را زیر سئوال برد کاری نکوهیده است چرا که این حرکت فرهنگی نشانه ای از قدردانی آحاد هنرمندان این استان فرهنگی از نگاه حاکمیت و دولت به بسط این فعالیت موثر هنری در نقطه صفر مرزی غرب کشور است.

عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان کردستان ضمن تقدیر از خبرنگاران کم توقع و فعال این استان جهت پوشش رسانه ای کلیه رویدادهای فرهنگی، هنری استان به وی‍ژه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان گفت: بین المللی شدن تئاتر خیابانی مریوان به صورت رسمی در مهر ماه 89 توسط معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد و تاپژیش از این دو بار گروه های خارجی صرفا به عنوان مهمان در این جشنواره حضور پیدا می کردند.

احمدی در پایان یادآور شد: در راستای مقابله با هجمه فرهنگی فضای سایبر ضمن تشکیل کمیته ای تخصصی در خانه مطبوعات، نسبت به شناسایی عناصر معلوم الحال که تاب شکوفایی فرهنگ و هنر در این دیار را ندارند، اقدام و آنان را به مراجع قضایی جهت برخورد وفق قانون و مقررات موضوعی معرفی می کنیم.

در پی انتشار بیانیه ای از سوی شماری از هنرمندان تئاتر کردستان در راستای تقدیر از مسئولان استانی و کشوری در خصوص بین المللی شدن جشنواره تئاتر خیابانی مریوان یکی از سایت های اینترنتی با حمله به این بیانیه ضمن انتقاد از این کار آن را یک سپاس نامه از سوی افراد دوست عنوان کرده بود.