25 هزار و 763 شغل سهمیه اشتغال ری در سال جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر فرجی در مراسم معارفه رئیس جدید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری که ظهر امروز با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و مسئولان این شهرستان برگزار شد، افزود: جلسه شورای اشتغال نیز از ابتدای سال هر هفته به طور مستمر در فرمانداری برگزار و در حال حاضر آمار اشتغال ایجاد شده وارد سیستم رصد می شود.

وی گفت: با تلاشهای صورت گرفته در راستای تحقق یافتن سهمیه اشتغال شهرستان ری، پیش بینی می شود این میزان تا چند ماه آینده به وقوع بپیوندد.

نماینده عالی دولت در شهرستان ری با بیا اینکه تعاون یکی از مهمترین بخشهایی است که می تواند در کشور تحول اساسی ایجاد کند، اضافه کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری برای توسعه تعاونیها و سهم 25 درصدی آنها در اقتصاد ملی، حجم بسیار بالایی از فعالیتهای اقتصادی در تعاونیها باید انجام شود تا جایگاه خود را در اقتصاد ملی کسب کند.

شش هزار شغل در شهرک صنعتی شمس آباد ایجاد شد

وی یادآور شد: در بخش صنعت و تنها در شهرک صنعتی شمس آباد تاکنون شش هزار شغل ایجاد شده و سرمایه گذاریهای خوبی در این شهرستان انجام شده است.

فرجی افزود: امید است با تعامل و همکاری همه مسئولان و به خصوص مردم بتوان برنامه های دولت در بخش جهاد اقتصادی و ایجاد اشتغال را در این شهرستان عملی کرد.

وی عنوان کرد: سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری تا هفت درصد تلاش و پشتکار مضاعفی را می طلبد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، اداراتی که برای ایجاد اشتغال فعالیت می کنند، باید همانند دفاع مقدس تلاش و پشتکار داشته باشند.

گفتنی است در این مراسم جعفر باقری که پیش از این رئیس اداره تعاون این شهرستان بود، به عنوان رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری معرفی شد.