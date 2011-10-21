محمد بنا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: روز نخستی که کارم را در کشتی فرنگی ایران شروع کردم با پتانسیلی که در جوانان ایرانی دیدم گفتم می توانیم روسیه و کشورهای قدرتمند دنیا را پشت سربگذاریم اما همان موقع خیلی ها به حرفم خندیدند و گفتند این صحبت ها فقط توقعات را بالا می برد اما من به کارم اعتقاد داشتم و خدا را شکر می کنم به آن رسیدیم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با اشاره به آخرین وضعیت کسب سهمیه های المپیک گفت: پس از حضور در رقابتهای جهانی ترکیه، کسب سه سهمیه المپیک و عنوان سومی تنها با سه کشتی گیر حالا باید بدنبال کسب سهمیه های باقی مانده لندن هستیم.

وی ادامه داد: تا زمان حضور در رقابتهای گزینشی المپیک آسیا در قزاقستان شش مرحله اردو را در برنامه داریم و بر این اساس تلاش ما این است که در وهله اول بتوانیم در قزاقستان سهمیه حضور در المپیک را بگیریم.

بنا تصریح کرد: در گزینشی قزاقستان کارمان کمی سخت است کشورهای آسیایی سهمیه کمی در المپیک کسب کرده اند و باید در این مسابقات با قدرت حاضر شویم. به همین دلیل باید تمرینات خود را در آبان ماه آغاز کنیم که زمان آن پس از هماهنگی های لازم انجام خواهد شد.

بنا اظهار داشت: در صورتی که سوریان و نفرات شاخص اوزان 74، 84 و 96 کیلوگرم راهی رقابتهای این مسابقات شوند می توانیم در همین رقابتها سهمیه کامل حضور در المپیک را بدست بیاوریم و این بستگی به شرایط نفرات دارد.

وی در ادامه در مورد مثبت اعلام شدن دوپینگ قربانی و علی اکبری و اینکه این دو نفر حضور در المپیک را از دست داده اند، تصریح کرد: فدراسیون کشتی تمام تلاش خود را در این زمینه بکار بست و پیگیر این موضوع است ولی تیم ما متکی به نفرات نیست و قاسم رضایی این توانایی را دارد تا بتواند مشکل این وزن را حل نماید.

بنا در مورد شرایط کادر فنی تیمهای ملی نوجوانان و جوانان گفت: فدراسیون کشتی پس از بررسی های لازم در مورد کادر فنی این تیم ها اعلام نظر می کند و فکر می کنم روند فعالیت های این تیم ها مثبت بوده است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه کشتی نیازمند حمایت المپیکی است خاطرنشان کرد: برای المپیک کار سختی پیش رو داریم. با توجه به مسابقات قهرمانی آسیا، جام جهانی، گزینشی المپیک وبالاخره المپیک لندن باید طوری از مهره های کار آمد و پشتوانه های بی نظیر خود استفاده کنیم که انگیزه در تمامی نفرات حفظ شوند و در نهایت بهترین نفرات برای المپیک انتخاب می شوند. امیدوارم وزارت ورزش بودجه لازم را در اختیار فدراسیون قرار دهد تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.