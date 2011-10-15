جشنواره شکوفایی و نوآوری بیرجند نماد جهاد علمی نخبگان است

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه منطقه ای نوآوری و شکوفایی شرق کشور در بیرجند در گفتگو با مهر با بیان این که این نمایشگاه موجب تکاپوی علمی در میان مردم استان شده است، اظهارداشت: این نمایشگاه نشانه اقتدار علمی نخبگان خراسان جنوبی است.

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه ها موجب افزایش رقابت علمی سالم میان استان ها شده و انگیزه افراد را برای رقابت های علمی افزایش می دهد.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حضور دانش آموزان به عنوان قشر آینده ساز کشور در این نمایشگاه موجب انسجام برنامه های علمی کشور و استان می شود .

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه افزایش تعداد این نمایشگاه ها در استان موجب معرفی قشر نخبه استان در سطح کشور می شود، یادآور شد: مسائل مربوط به نخبگان باید در راس امور علمی کشور قرارگیرد.