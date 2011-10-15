400 مزرعه پرورش ماهی در لرستان فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد بیرانوند در اولین همایش بیمه آبزیان در استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر با وجود بیش از 400 مزرعه پرورش ماهی در استان سالانه معادل 14 هزار و 700 تن ماهی در لرستان تولید می شود.

وی ادامه داد: همچنین استان لرستان با تکثیر 102 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آلا در این خصوص حائز رتبه نخست در کشور است.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تصریح کرد: با این اوصاف جا دارد شرکت های بیمه به این حرفه توجه ویژه ای داشته باشند.

بیرانوند همچنین از پرورش دهندگان ماهی در استان خواست که با حساسیت بیشتری نسبت به بیمه کردن مزارع پرورش ماهی خود اقدام کنند.

بنابر این گزارش اولین همایش بیمه آبزیان استان لرستان با محوریت رفع مشکلات و موانع پرورش دهندگان ماهی استان با حضور نماینده شیلات کشور، مسئولین و کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مسئولان و کارشناسان شیلات استان و جمعی از پرورش دهندگان آبزیان لرستان در سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد برگزار شد.