به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید رواقی روز شنبه در نشست خبری هفته ملی سلامت بانوان ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این بیمارستان ها براساس مراقبت و ارایه خدمات زنان طراحی می شود تا با استانداردهای مشخص تر و حفظ حرمت زنان بتوان خدمات درمانی بهتری به آنان ارایه داد.

وی افزود: بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار نیز در 10 استان کشور به صورت آزمایشی اجرا می شود و در این بیمارستان ها نیز به نقش سلامت زنان توجه ویژه ای شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به این که متخصص زنان در تمام بیمارستان های کشور مستقر می شود،‌ افزود: تمام بیمارستانهای کشور دارای حداقل یک متخصص زنان و زایمان می شوند و این تصمیم با هدف کاهش هرچه بیشتر مرگ و میر مادران در کشور اتخاذ شده است.

رواقی در خصوص در دستور کار قرار گرفتن برنامه مدیریت عوامل خطر در بخش زایمان خاطرنشان کرد: متخصصان زنی که به تازگی دانش آموخته شده اند با شرکت در دوره های توجیهی با نکات کلیدی مربوط به مرگ و میر زنان باردار آشنا می شوند.

وی تاکید کرد: ارایه خدمات بیمارستانی در کشور را سطح بندی کرده ایم تا امکانات و تجهیزات پزشکی تشخیصی در یک منطقه خاص متمرکز نباشد.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به گران قیمت بودن داروی هرسپتین که نوعی داروی سرطان است گفت: برای جلوگیری از استفاده های بی مورد از این دارو، راهنمای استفاده از آن توسط سه هزار عضو هیئت علمی ظرف دو سال آینده تدوین خواهد شد همچنین برای کاهش قیمت این دارو، مذاکرات با سازمانهای بیمه گر آغاز شده است.