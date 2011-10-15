استفاده از دانش نخبگان راه میان بر توسعه کشور است

حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از استان های محروم کشور است، گفت: معرفی پتانسیل ها و نیروی انسانی استان یکی از شاخص ترین ویژگی های این نمایشگاه است.

وی افزود: آشنایی مردم با قشر نخبه،آشنایی مسئولان با نخبگان، آگاهی از نیازمندی های نخبگان وترویج فرهنگ نخبه پروری وعلم محوری از شاخص ترین ویژگی های این نمایشگاه است.

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : ایجادانگیزه در جوانان و نوجوانان از دیگر اثرات این نمایشگاه است که می تواند در شکوفایی آینده علمی کشور و استان موثر بوده و جهت گیری مناسبی به حرکت های علمی استان بدهد.

حجت لاسلام قربانی با بیان اینکه برگزاری این گونه جشنواره های علمی موجب تشویق مردم و نخبگان می شود ادامه داد: تدارک برنامه هایی به این شکل از کارهای ارزشمندی است که باید مورد تقدیر قرار گیرد.

وی یادآورشد: در این منایشگاه بسیاری از چهره های علمی شناسایی می شوند که میتوانند در کوتاه کردن مسیر علمی کشور برای رسیدن به جایگاه برتر علمی در منطقه موثر باشند.