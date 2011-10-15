  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

قربانی در گفتگو با مهر:

استفاده از دانش نخبگان راه میان بر توسعه کشور است

استفاده از دانش نخبگان راه میان بر توسعه کشور است

بیرجند - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی استفاده از دانش نخبگان را راه میان بر توسعه کشور دانست و گفت: نمایشگاه نوآوری و شکوفایی شرق کشور محور خیزش علمی در استان های خراسان است.

 حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از استان های محروم کشور است، گفت: معرفی پتانسیل ها و نیروی انسانی استان یکی از شاخص ترین ویژگی های این نمایشگاه است.

وی افزود: آشنایی مردم با قشر نخبه،آشنایی مسئولان با نخبگان، آگاهی از نیازمندی های نخبگان وترویج فرهنگ نخبه پروری وعلم محوری از شاخص ترین ویژگی های این نمایشگاه است.

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : ایجادانگیزه در جوانان و نوجوانان از دیگر اثرات این نمایشگاه است که می تواند در شکوفایی آینده علمی کشور و استان موثر بوده و جهت گیری مناسبی به حرکت های علمی استان بدهد.

حجت لاسلام قربانی با بیان اینکه برگزاری این گونه جشنواره های علمی موجب  تشویق مردم و نخبگان می شود ادامه داد: تدارک  برنامه هایی به این شکل از کارهای ارزشمندی است که باید مورد تقدیر قرار گیرد.

وی یادآورشد: در این منایشگاه بسیاری از چهره های علمی شناسایی می شوند که میتوانند در کوتاه کردن مسیر علمی کشور برای رسیدن به جایگاه برتر علمی در منطقه موثر باشند.  

کد مطلب 1433683

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها