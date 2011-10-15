تبلیغات چهره به چهره بهترین روش تبلیغی برای پرداخت زکات است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر چهره قانی ظهر شنبه در دومین گردهمایی یک روزه تخصصی مسئولان زکات شهرستانها که با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان همدان برگزار شد، افزود: تبلیغات در زمینه افزایش پرداخت زکات از سوی کشاورزان نقش اساسی دارد.

چهره قانی به فعالیتهای تبلیغاتی ستاد احیا زکات استان همدان اشاره کرد وگفت: تولید و پخش انیمیشن زکات از شبکه استانی سیمای همدان برنامه ریزی شده است.

وی از تهیه و پخش مستندات زکات، دیوار نویسی و آموزش عاملان زکات سخن گفت و افزود: این تبلیغات در راستای بالا بردن سطح دانش و آگاهی مردم نسبت به احیا زکات صورت گرفته است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان در ادامه زکات جمع آوری شده در سال 89 در استان همدان را افزون بر 32 میلیارد ریال عنوان کرد.

چهره قانی اظهار امیدواری کرد: این رقم درسالجاری به 93 میلیارد ریال برسد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی همدان نیز با اشاره به اینکه قوانین اسلام از نظر اصول و قوانین به هم مرتبط است،افزود: تبلیغات دینی و زکات همیشگی بوده است.

حجت الاسلام احمد نجفی زاده با تأکید بر تبلیغ در زمینه زکات، از روحانیان زکات خواست که در این زمینه از آیات و روایاتی که مربوط به جزا و پاداش پرداخت زکات است، استفاده کنند.

وی در ادامه آمادگی جهاد کشاورزی را در زمینه همکاری با ستاد احیا زکات اعلام کرد.