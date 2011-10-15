به گزارش خبرگزاری مهر، بهجت عباسی اظهار داشت: این کارگاه از 21 مهرماه دایر شده و تا 29 مهرماه به استقبال علاقمندان هنر اصیل و ارزشمند سفالگری می‌رود.

عباسی در خصوص محل برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد: کارگاه زنده تولید سفال و سرامیک در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش در حال برگزاری است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان افزود: هم اکنون نمایشگاهی با محوریت مسائل هنری، فرهنگی و اقتصادی در نمایشگاه بین‌المللی کیش برپا است.

عباسی بیان داشت: "ایرج گلزاری جمیل" هنرمند سفالگر لالجینی به همراه "هستی سادات زری‌باف" هنرمند تهرانی به آموزش تکنیک راکو و سفال هفت‌رنگ ایرانی در این کارگاه می‌پردازند.

وی با تأکید بر اینکه نام این نمایشگاه "افسانه لالجین" است، اضافه کرد: برگزاری کارگاه تولید زنده و آموزش "افسانه لالجین" با هدف حمایت از هنر سفال‌سازی لالجین استان همدان صورت گرفته است.

عباسی یادآور شد: "گلزاری جمیل" هر سال نمایشگاه‌های متعددی را در مجتمع خدماتی گلدیس و سایر نقاط جزیره کیش برپا می کند.