30 مؤسسه قرآنی مردمی در لرستان فعالیت دارند

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی با کسب مجوز از اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان زیر نظر دارالقران این ادارهکل فعالیت دارند.
وی افزود: از مجموع این 30 مؤسسه قرآنی که از فعالترین مؤسسات و مراکز قرآنی استان بهشمار میروند، 9 مؤسسه در خرمآباد، 5 مؤسسه در بروجرد و 7 مؤسسه در دورود فعالیت دارند.
مسئول دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: شهرستانهای دلفان، کوهدشت و الیگودرز هر کدام دارای دو مؤسسه و شهرستانهای پلدختر، سلسله و ازنا نیز هر کدام دارای یک مؤسسه قرآنی هستند.
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