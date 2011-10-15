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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

لروند در گفتگو با مهر:

30 مؤسسه قرآنی مردمی در لرستان فعالیت دارند

30 مؤسسه قرآنی مردمی در لرستان فعالیت دارند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن‌الکریم اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان از فعالیت 30 مؤسسه قرآنی مردمی در این استان خبر داد.

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی با کسب مجوز از اداره ‌کل تبلیغات اسلامی لرستان زیر نظر دارالقران این اداره‌کل فعالیت دارند.

وی افزود: از مجموع این 30 مؤسسه قرآنی که از فعال‌ترین مؤسسات و مراکز قرآنی استان به‌شمار می‌روند، 9 مؤسسه در خرم‌آ‌باد، 5 مؤسسه در بروجرد و 7 مؤسسه در دورود فعالیت دارند.

مسئول دارالقرآن‌الکریم اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: شهرستان‌های دلفان، کوهدشت و‌ الیگودرز هر کدام دارای دو مؤسسه و شهرستان‌های پلدختر، سلسله و ازنا نیز هر کدام دارای یک مؤسسه قرآنی هستند.

کد مطلب 1433692

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