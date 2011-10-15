پیشرفت فیزیکی کمپینگ گردشگری فدک قزوین به 80 درصد رسید

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای احداث این کمپینگ با سه هکتار مساحت تاکنون 850 میلیون تومان هزینه شده و امسال هم 100 میلیون تومان برای اتمام این طرح اختصاص یافته است.

بیرانوند افزود: این کمپینگ ظرفیت 90 نفر به صورت اقامت شبانه ‌روزی را دار د و طبق برنامه ریزی های انجام شده و همکاری بخش خصوصی، این مجموعه تا پایان امسال آماده بهره برداری خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در ادامه تصریح کرد: کمپینگ های گردشگری تاکستان با 65 درصد پیشرفت فیزیکی و کمپینگ های بوئین زهرا و گرمارود بخش الموت شرقی هم با 30 درصد پیشرفت در حال اجراست.

به گفته این مسئول در ساخت این کمپینگ ها، سرویس بهداشتی، نمازخانه، تالار و رستوران هم در نظر گرفته شده است.

