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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

بیرانوند:

پیشرفت فیزیکی کمپینگ گردشگری فدک قزوین به 80 درصد رسید

پیشرفت فیزیکی کمپینگ گردشگری فدک قزوین به 80 درصد رسید

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: کمپینگ گردشگری فدک در بوستان باراجین قزوین 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای احداث این کمپینگ با سه هکتار مساحت تاکنون 850 میلیون تومان هزینه شده و امسال هم 100 میلیون تومان برای اتمام این طرح اختصاص یافته است.
 
بیرانوند افزود: این کمپینگ ظرفیت 90 نفر به صورت اقامت شبانه ‌روزی را دار د و طبق برنامه ریزی های انجام شده و همکاری بخش خصوصی، این مجموعه تا پایان امسال آماده بهره برداری خواهد شد.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در ادامه تصریح کرد: کمپینگ های گردشگری تاکستان با 65 درصد پیشرفت فیزیکی و کمپینگ های بوئین زهرا و گرمارود بخش الموت شرقی هم  با 30 درصد پیشرفت در حال اجراست.
 
به گفته این مسئول در ساخت این کمپینگ ها، سرویس بهداشتی، نمازخانه، تالار و رستوران هم در نظر گرفته شده است.
 
کد مطلب 1433696

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