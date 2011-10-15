به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خادمی در دوره آموزشی روش کلاس‌داری ویژه مبلغین لرستان با اشاره به جنگ نرم دشمنان اسلام و نظام اسلامی، گفت: امروز که دشمن تلاش خود در جبهه فرهنگی و جنگ نرم را به‌کار گرفته و با ابزارهای مدرن به میدان آمده است می‌طلبد مبلغان دینی، روحانیون و علما هوشیارانه وارد عمل شوند و جوانان و نوجوانان را با فرهنگ ناب اسلام آشنا کنند.

وی مکتب اهل بیت(ع) را دارای پشتوانه عظیم فکر و اندیشه دانست و افزود: مکتب اهل بیت(ع) را باید در قالب‌های مناسب و با استفاده از ابزارهای پیام رسانی به مردم جامعه به‌ویژه نوجوانان و جوانان انتقال دهیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان اظهار داشت: نیاز است حوزه‌های علمیه تلاش خود در راستای تامین ابزارهای مختلف تبلیغ برای مبلغان دینی را فراهم کنند.

امام جمعه شهرستان بروجرد نیز در ادامه این کلاس آموزشی در سخنانی عنوان کرد: انسان در میان همه موجودات موجودی ممتاز با ویژگی‌های خاص است که هم می‌تواند از حیوان پست‌تر و هم می‌توانند از فرشته برتر شود.

حجت‌الاسلام حسن ترابی رسالت و مأموریت انبیاء را حرکت دادن بشر به سوی جایگاه اصلی انسان یعنی بعد انسانی و معنوی بیان کرد و افزود: روحانیون و مبلغانی که در مسیر هدایت انسان گام می‌نهند و بر کرسی هدایت بشر نشسته‌اند بی شک در مسیر پیامبران حرکت می کنند.

وی اظهار داشت: عالمان و روحانیون دینی باید با نشر علم و دانش و ترویج علوم اهل بیت(ع) مردم را از بیراهه‌روی نجات دهند.

بنابر این گزارش در این دوره آموزشی حجت الاسلام اسماعیلی به‌ عنوان استاد مدعو روش و شیوه های مختلف کلاس‌داری را به مبلیغن این استان آموزش داد.