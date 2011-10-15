به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد معینی دبیر رئیس ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان عصر شنبه در حاشیه این مسابقه هدف از برگزاری این مسابقه را ایجاد انگیزه در کودکان برای آشنایی با مفاهیم نماز ذکر کرد.

وی گفت: این مسابقات در گروههای سنی کودکان (5 تا 7) سال، کودکان (8 تا 12) سال، کودکان ( 13 تا 16) سال با حضور 60 نفر از فرزندان کارکنان برگزار شد.

وی افزود: در پایان پس از بررسی هیئت داوران در گروه سنی الف رضا ملکی، دیانا رمضانی ، مانیا متقی در گروه سنی ب سپهر دائمی، سارا ملکی و رویا خدامی و در گروه سنی ج علی میکاییل، زینب معینی و پوریا کاظمیان رتبه های برتر را کسب کردند.

