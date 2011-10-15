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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۱

عزیزی در گفتگو با مهر:

3.5 هکتار زمین کشاورزی در نهاوند برای ترویج فرهنگ عاشورایی وقف شد

3.5 هکتار زمین کشاورزی در نهاوند برای ترویج فرهنگ عاشورایی وقف شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس اوقاف و امور خیریه نهاوند از وقف 3.5 هکتار زمین کشاورزی با نیت ترویج فرهنگ عاشورایی و فاطمی در نهاوند خبر داد.

حجت‌الاسلام مرتضی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش ریالی زمین های وقف شده بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال است.

عزیزی بیان کرد: واقف زمین سه و نیم هکتاری کشاورزی در روستای دهفول شهرستان نهاوند پیرمردی به نام "حاج صمد میری" است.

رئیس اوقاف و امور خیریه نهاوند گفت: وی این وقف را با هدف ارج نهادن به قیام اباعبدالله حسین(ع) و ترویج و اشاعه فرهنگ غنی فاطمی در ایام فاطمیه به ثبت رسانده است.

وی با بیان اینکه وقف برای فهم حقایق قرآن و احکام اسلام، امری پسندیده است و موجب ترویج دین خدا در دنیا می‌شود، گفت: آثار و برکات وقف در جامعه و برای آیندگان باقی می ماند.

حجت‌الاسلام مرتضی عزیزی گفت: وقف با نیت ترجمه معارف و قواعد اصولی قرآن به زبان‌های دیگر دنیا موجب نشر و گسترش اسلام در گستره وسیعی از جهان شده و بسیار ارزشمند و ماندگار است.

رئیس اوقاف و امور خیریه نهاوند عنوان کرد: ترغیب مردم به وقف‌های جدید امر ارزشمندی است که به ماندگاری بیشتر این فرهنگ کمک کرده و در باروری اسلام نیز مؤثر است.

کد مطلب 1433709

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