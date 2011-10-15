۳۰ هزار نفر در برگزاری جشنواره مدهامتان مشارکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طاهریان، با اشاره به مشارکت 30 هزار نفر در برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان گفت: از این تعداد 10 هزار نفر از استان اصفهان در مرحله استانی این جشنواره حضور داشتند.

وی برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان را لازمه ارتقای باورهای دینی جوانان کانون های مساجد عنوان کرد و افزود: هفتمین دوره جشنواره قرآنی مدهامتان با تغییرات قابل محسوسی اجرا می شود.

طاهریان جشنواره قرآنی مدهامتان را از پرشور ترین و وزین ترین جشنواره های دبیرخانه دائمی جشنواره بزرگ جوانان مساجد عنوان کرد و افزود: این جشنواره علاقمندان زیادی را در میان اعضای کانون های مساجد دارد.

شناسایی و ارتقای سطح اطلاعات عمومی و تخصصی جوانان علاقه مند به قرآن و فرهنگ غنی اسلامی را از مهم ترین اهداف این جشنواره عنوان کرد و گفت: این جشنواره موجب حضور پرنشاط اعضای کانون ها در فعالیت های قرآنی و بین المللی می شود.

طاهریان با اعلام اینکه جشنواره مدهامتان بستر مناسبی برای کشف و شناسایی استعدادهای قرآنی فعالان در کانون های مساجد می شود گفت: این جشنواره فضای سالمی برای رقابت نخبگان قرآنی فراهم می سازد.

وی با بیان اینکه هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان به میزبانی استان زنجان و در پنج رشته حفظ، قرائت، ترتیل، اذان و تفسیر برگزار می شود افزود: این دوره از مسابقات با تغییرات ویژه ای در رشته های اجرایی برگزار می شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه به قرآن و آموزش آن، یادآور شد: امسال در بخش حفظ قرآن کریم، حفظ یک جزء و سه جز نیز اضافه شده است.

طاهریان به حذف رشته مفاهیم در این دوره از مسابقات اشاره کرد و گفت: به منظور ارتباط بیشتر جوانان با ائمه جماعات مساجد، بخش تفسیر به رشته های این دوره از مسابقات اضافه شده است.

وی ادامه داد: احیای نماز و امر به معروف و نهی از منکر یکی از خواسته های قرآن از مومنان است، که به همت مسئولان امر رشته اذکار نماز نیز به جشنواره قرآنی مدهامتان افزوده شده است.

معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانون های مساجد کشور در ادامه به اهداف برپایی جشنواره جوانان مساجد در سطح کشور اشاره کرد و گفت: این جشنواره ها با هدف ایجاد فرصت برای کادرسازی، تربیت نیروی مستعد در حوزه فرهنگ و هنر و تولیدات فاخر در حوزه دین با استفاده از ابزار دین در بخش جشنواره های شعر، سرود و هنرهای تجسمی برگزار می شود.

طاهریان با اشاره به اینکه جشنواره قرآنی مدهامتان مخاطبان ویژه ای دارد، افزود: در این دوره از مسابقات ائمه جماعات در رشته تفسیر با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.