به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اردکانی ناظمی در جمع خبرنگاران جمعیت کشور را 74.7 میلیون نفر اعلام کرد و بیان داشت: 51 میلیون نفر جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند.

وی به ترکیب جنسیتی کشور اشاره کرد و افزود: 38 میلیون نفر از جمعیت کشور مردان و 36.6 میلیون نفر زنان هستند.

وی با بیان اینکه 7.6 میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد زیر هفت سال تشکیل می دهند، ادامه داد: 35.4 میلیون نفر افراد زیر 24 سال سن دارند و 10 میلیون نفر نیز 24 تا 30 سال هستند.

ناظمی اردکانی تعداد افراد بالای 65 سال در کشور را 3.6 میلیون نفر اعلام کرد و بیان داشت: نرخ ولادت در کشور 18 در هزار است.

وی با بیان اینکه نرخ فوت در کشور 5.9 در هزار است، ادامه داد: نرخ ازدواج 12.1 در هزار و طلاق 1.9 در هزار است.

رئیس سازمان ثبت و احوال کشور به صدور کارت ملی هوشمند در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: کارت هوشمند ملی تجربه جدیدی در کشور است البته برخی از کشورها این تجربه را پشت سر گذاشته ‌اند و تجربه بسیار موفقی بوده است بنابراین تلاش می ‌کنیم که از آخرین فناوری‌ها در صدور این کارت‌ها استفاده کنیم.

ناظمی اردکانی گفت: برای همه جمعیت کشور صدور این کارت‌ها در نظر گرفته شده که از سیستم بسیار پیچیده‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه صدور کارت هوشمند ملی به عنوان پایلوت در استان قم آغاز شده است، بیان کرد: در صورت نتایج مثبت این طرح از سال آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد.