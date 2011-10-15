50 درصد تعهد اشتغال در شهرستان بروجن تحقق یافت

فتاح کرمی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه تعهد اشتغال شهرستان بروجن در سال ۹۰ بیش از ۶هزار نفر است اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای سه هزار نفر در این شهرستان شغل ایجاد شده است.

وی همچنین از اختصاص ۳۶ میلیارد ریال برای ایجاد مشاغل خانگی در شهرستان بروجن خبر دادو بیان داشت: درراستای اجرای طرح مشاغل خانگی ادارات بازرگانی، فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمیته امداد امام (ره) و صندوق امام رضا (ع) بیشتر از سایر ادارات در این امر فعالیت می کنند.

بروجن در فاصله 55 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.