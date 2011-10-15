قرارگاه اشتغال در گیلان تشکیل شد/ نداشتن بازدهی ستاد حمایت از سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی ظهرشنبه در چهارمین همایش فرمانداران سراسر استان با اشاره به اینکه تشکیل قرارگاه اشتغال در استان گامی مؤثر برای رفع مشکل اشتغال استان است، افزود: با روحیه جهادی، بسیجی و با تمام توان برای رفع مشکل اشتغال استان باید اقدام کرد.

وی همچنین با بیان اینکه دشمن به دنبال فضا سازی علیه نظام و انقلاب است، اظهارداشت: با مدیریت صحیح و با قاطعیت باید با دشمنان و خائنان به نظام و انقلاب برخورد کرد.

دشمن به دنبال فضا سازی علیه نظام و انقلاب است

استاندار گیلان با اشاره به اهمیت انتخابات در کشور گفت: تمامی مدیران باید با مدیریت صحیح، با نظارت دقیق و همچنین برخورد قاطع با متخلفان کار را به نحو احسن به انجام رسانند تا انتخابات پرشور و با حضور حداکثری مردم برگزار شود.

وی افزود: دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا به کشور ضربه بزنند باید هوشیار بود و با بصیرت، اتحاد و همدلی توطئه های دشمنان را خنثی کرد.

سعادتی با تاکید بر اهمیت دور چهارم سفرریاست جمهوری به استان اظهارداشت: مبنای دور چهارم سفر رئیس جمهور به استان ها پیگیری مصوبات گذشته است که تمامی مدیران باید به صورت شبانه روزی و با تمام توان خود در این زمینه اقدام کنند و از آمادگی کامل در این سفر برخوردار باشند.

وی در ادامه از تشکیل شورای عالی اشتغال در استان خبرداد و افزود: در سفر دور چهارم رئیس جمهور به گیلان شورای عالی اشتغال با حضور ایشان تشکیل خواهد شد که باید این فرصت را مغتنم شمرد تا مشکل اشتغال در استان رفع شود.

استاندار گیلان براهمیت سرشماری عمومی نفوس مسکن تأکید کرد و اظهارداشت: سرشماری عمومی و نفوس مسکن از جمله اقدامات مهمی است که نقش موثر و تعیین کننده ای در برنامه ریزی های کشور ایفا خواهد کرد.

آمار و اطلاعات نقشه راه تمامی برنامه ریزی های کشور

وی همچنین سرشماری عمومی نفوس مسکن و آمار و اطلاعات حاصله را نقشه راه تمامی برنامه ریزی های کشور دانست و گفت: با سرعت، دقت و صحت باید کار را به بهترین نحو ممکن به پیش برد تا توسعه و پیشرفت بیش از پیش استان و کشور فراهم شود.

سعادتی بیان داشت: با هدف گذاری و مدیریت صحیح و بکارگیری تمامی توانمندیها و ظرفیت های استان باید برای رشد و توسعه استان گام برداشت.

وی در ادامه از تشکیل قرارگاه فرهنگی در استان خبرداد و افزود: با تشکیل قرارگاه فرهنگی در استان شاهد کارکرد و رویدادهای جدیدی در این بخش خواهیم بود.

استاندار گیلان بر فعال تر کردن ستاد حمایت از سرمایه گذاران تأکید کرد و یادآورشد: با توجه به شکل گیری ستاد حمایت از سرمایه گذاری اما هنوز این ستاد از بازدهی بالایی برخوردار نبوده از اینرو تمامی مسئولان باید برای فعال تر شدن این ستاد تلاش کنند.