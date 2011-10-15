ضرورت تسریع در اجرای پروژه های نیمه تمام/ انتزاع بخش هوراند به ضرر منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی پور ظهر شنبه در دیدار با جمعی از شهروندان هوراند در خصوص انتزاع این بخش از حوزه انتخابیه کلیبر و هوراند، گفت: با توجه به اینکه بخش هوراند یکی از مناطقی است که نیازمند توجه بیشتر برای اقدامات زیربنایی آن است، انتزاع بخش هوراند از این حوزه موجب کندی پیگیری در اجرای پروژه ها را سبب خواهد شد.

وی افزود: اینجانب انتزاع آن را به ضرر منطقه می دانم مگر اینکه خود مردم بخش هوراند اینطور بخواهند.

ارسلان فتحی پور افزود: منطقه هوراند با پتانسیلهای بالقوه در بخش کشاورزی، باغی و گردشگری از مناطق مهم استان بوده که توجه به زیرساختهای گردشگری و کشاورزی رونق منطقه و ایجاد اشتغال پایدار را به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اختصاص اعتبارات لازم برای منطقه نمونه گردشگری علی آباد، سد علی آباد، کچری چای، شکرلوچای، کمپهای گردشگری ویژه، اختصاص اعتبارات لازم برای صیانت از جنگلهای 14 هزار هکتار هوراند، تقویت پاسگاههای محیط بانی، اختصاص تسهیلات ویژه به جنگل نشینان، راه اندازی امکانات بهداشتی درمانی مرکز بخش هوراند و مراکز دهستانها و ایجاد امکانات ویژه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور برای کشت گیاهان دارویی و سماق و صنایع جنبی بسته بندی ضروری بوده که امیدواریم در راستای سیاستهای اشتغال زایی دولت قدمهای موثری در این زمینه برداشته شود.

وی همچنین تسریع در ایجاد سدهای کوچک زود بازده منطقه و سدهای معیشتی را در جهت مهار آبهای روان و استفاده بهینه از منابع آبی را مهم ارزیابی کرد.

گفتنی است انتزاع هوراند از حوزه انتخابیه کلیبر در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب رسیده و تاکنون در صحن علنی مجلس طرح نشده است.