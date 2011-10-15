جزئیات توطئه آمریکا و عربستان علیه مردم یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "نیرنگ جدید رئیس جمهوری یمن" آورده است : عبدالله صالح تاکنون توانسته است به شیوه های مختلف از فشارهای منطقه ای علیه خود بکاهد، اما در واقع تلاشهای وی در راستای وقت کشی است، وی از تمام ترفندهای خود برای پشت سرگذاشتن بحرانها استفاده می کند.

این روزنامه می افزاید: آمریکا و عربستان سعودی به دنبال حفظ رژیم یمن هستند و فقط می خواهند که راس هرم یعنی عبدالله صالح را کنار بگذارند به ویژه اینکه در مدتی که صالح در ریاض به سر می برد اتفاق خاصی رخ نداد و حتی اوضاع آرامتر هم بود.

روزنامه مذکور نوشت : اعتراضات مردمی برای دستیابی به تغییرات دموکراتیک در یمن ادامه دارد و دیروز صدها هزار یمنی در میدانهای اصلی شهرهای مختلف این کشور بر کناره گیری عبدالله صالح اصرار کردند، اما وی همچنان بر قدرت تکیه زده است.

این روزنامه افزود: آمریکا احساس شکست می کند، زیرا همه تلاشهایش برای کنار زدن عبدالله صالح نتیجه ای نداشته است و از همین رو به دنبال رفتن به شورای امنیت برای وادار کردن وی به کناره گیری از قدرت و فراهم آوردن شرایط برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است.

روزنامه فوق نوشت : آمریکا سرمایه گذاری مالی و سیاسی زیادی در یمن به سبب حضور القاعده در خاک این کشور کرده و معتقد است که نیروهای نظامی یمنی تضمینی برای جلوگیری از فعالیت القاعده است.

این روزنامه بیان کرد: پیش بینی وقایع یمن دشوار است، کسی گمان نمی کرد که اعتراضات، 9 ماه ادامه یابد و رئیس جمهوری در حکومت باقی بماند، مشکل اساسی این است عربستان و آمریکا خواستار ادامه این وضع هستند، زیرا آنها دوست دارند که عبدالله صالح در قدرت باقی بماند تا بتوانند جایگزینی بیابند که سیاستهای آنها را پیاده کند و یمن کشور ضعیف و بدون حاکمیت باقی بماند.