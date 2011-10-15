مرمت و بازسازی مسجد "حاج میرزا محمدحسین" بافق آغاز شد

عباس قدیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات مرمت و بازسازی این مسجد شامل دیوار چینی، ازاره چینی، استحکام بخشی ستونها و دیوارها، اندود کاهگل و گچ کاری، آجر فرش کف رواقها و سردرب ورودی است.

وی عنوان کرد: این طرح با مشارکت هیئت امنای مسجد حاج میرزا محمدحسین و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بافق با صرف اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال انجام شده و پیش بینی می ‌شود تا سه ماه آینده به پایان برسد.

قدیریان افزود: مسجد میرزا محمدحسین یکی از مساجد قدیمی بافق است که در مجاورت میدان خان و خیابان فعلی مسجد جامع واقع است و زمان ساخت آن به دوران قاجاریه بر می‌ گردد.