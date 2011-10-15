مزار نخستین شهید محراب در تبریز گلباران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر مددی ظهر شنبه در جمع اعضای ستاد هماهنگی راهپیمایی 13 آبان و بزرگداشت سالگرد حضرت آیت الله قاضی طباطبایی نخستین شهید محراب، گفت: مزار شریف نخستین شهید محراب توسط گروه های مختلف دانش آموزی و دانشجویی غبارروبی و گلباران خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های ویژه روز مبارزه ملی با استکبار جهانی، یادآور شد که نقش استکبار ستیزی قشر دانش آموزی در راهپیمایی 13 آبان باید متجلی تر شود.

مددی، روز دانش آموز و روز مبارزه ملی با استکبار جهانی را سرآغاز فصل جدیدی از افتخارهای مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم ایران برشمرد و افزود: گرامیداشت باشکوه حماسه های تاریخی این ایام بزرگ تجلیگر اراده خلل ناپذیر مردم ایران در طرد نظام های سلطه و استبداد و دفاع از دستاوردهای متعالی نظام اسلامی است.

وی با تاکید بر اجرایی کردن ویژه برنامه های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با راهپیمایی یوم الله 13 آبان و بزرگداشت سالگرد حضرت آیت الله قاضی طباطبایی افزود: جلب و هدایت بخش مشارکت های مردمی و استفاده از ظرفیت های سرشار این بخش در نهادینه کردن شاخصه های فرهنگی گام بزرگی در مسیر ارتقای بخشی سطح کیفی و کمی مناسبات بزرگ تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی قلمداد می شود.

معاون فرماندار تبریز همچنین در قسمت دیگری از مطالب خود استفاده بهینه از حضور پرشور قشرهای مختلف دانش آموزی و دانشجویی در تجلی سازی آرمان های متعالی نظام اسلامی و تبیین جایگاه تاثیرگذار آن قشرها در ساختارسازی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جریانات مختلف تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی را مورد تاکید قرار داد.

مددی با اعلام آمادگی تمام اعضای کمیته های 10گانه ستاد هماهنگی راهپیمایی یوم الله 13 آبان تبریز از اجرای ویژه برنامه مختلف فرهنگی و ورزشی نیروی بسیج جوانان تبریز در حاشیه برگزاری این راهپیمایی باشکوه خبر داد.