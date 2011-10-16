بشاش و ملکان به "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد و به تازگی سعید ملکان طراح گریم و حسین بشاش به عنوان صدابردار به عوامل "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" اضافه شدند.

پیش از این نیز حضور هومن بهمنش مدیر فیلمبرداری، حیمد فرخ نژاد و امید روحانی به عنوان بازیگران در این فیلم قطعی شده بود. البته یک بازیگر زن نیز به عنوان نقش اصلی در"زندگی خصوصی آقا و خانم میم" به گروه اضافه خواهد شد.

این فیلم بر اساس طرحی از حجازی و نویسندگی علی طالب‌آبادی ساخته می‌شود. داستان فیلم در ارتباط با زندگی یک زن و شوهر است. تهیه‌کنندگی این فیلم سینمایی را محمدرضا شفیعی بر عهده دارد. زمان کلید خوردن این فیلم هنوز مشخص نیست.

روح الله حجازی فیلم سینمایی"در میان ابرها" را کارگردانی کرده است که در آن الناز شاکردوست و افشین هاشمی به ایفای نقش پرداختند.