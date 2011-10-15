به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب عصر شنبه در بازدید از طرحهای آموزشی خانواده زندانیان گفت: خانواده زندانیان آسیب پذیرترین قشراجتماع و در مواجه با مشکلات و مسائل زندگی نیازمند آموزش های لازم هستند.

مدیرکل زندانهای قزوین اظهارداشت: به منظور افزاش سطح بهداشت روانی خانواده زندانیان و پیشگیری ازآسیبهای فردی و اجتماعی، دوره های آموزشی در زندانها و ادارات تابعه برگزار می شود.

فراست طلب عنوان کرد: آموزش مهارتهای زندگی می تواند توانمندی افراد را برای مقابله موفق با چالشهای زندگی افزایش داده و منجر به کاهش استرسها و تنش های روزمره شود.

وی آموزش را اساس پیشگیری اولیه از بروز آسیبها دانست و یادآورشد: آموزش مهارت های مقابله ای، سطح بهداشت روانی را ارتقاء داده و افراد را قادر می کند تا در جامعه، سازگارتر عمل کنند.



مدیرکل زندانهای قزوین کسب مهارتهای اجتماعی در بین خانواده زندانیان برای دستیابی به زندگی سالم اجتماعی و تطبیق وسازگاری با جامعه ضروری دانست و گفت: زندانی شدن عوارض منفی زیادی را برسایر اعضای خانواده وارد می کند و آمارها نشان می دهد بسیاری از جرائم متعلق به افرادی است که یکی از اعضای خانواده آن در زندان بسرمی برد.

فراست طلب فقدان مهارتهای ارتباطی را عامل بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی برشمرد و بیان کرد: اعتیاد، بزهکاری و برخی از رفتارهای پرخطر، نتیجه ضعف ارتباطی سالم بوده و باعلائم ناسازگاری محیطی همراه است.



این مسؤل با اشاره به آسیب های موجود بین خانواده زندانیان گفت: خانواده زندانیان، بخصوص خانواده معتادان به دلیل طرد شدن از اطرفیان در شرایط فوق العاده دشواری بسرمی برند لذا از نهادهای حمایتی زندانهای استان درخواست می شود درکنار ارایه خدمات حمایتی و اقتصادی، حفظ سلامت بهداشت روانی خانواده های زندانیان را از برنامه های اصلی خود بدانند.

فراست طلب فعالیت های روان شناسی و روان پزشکی در زندان را علت اصلی کاهش آسیب های پرخطر در زندانیان و خانواده آنها دانست و تصریح کرد: اقدامات آموزشی دربخش مشاوره و روان درمانی بسیار اثر بخش بوده و رفتارهای غیراجتماعی را در زندانیان بهبود بخشیده است.

مدیرکل زندانهای قزوین خطاب به روان شناسان مرکز توسعه سلامت زندان مرکزی گفت: محورتمامی آموزشها باید تقویت نگرش منفی نسبت به سوءمصرف مواد مخدر باشد زیرا افراد تنها بایادگیری وبکاربردن مهارتهای زندگی می توانند درمقابل وسوسه های سوء مصرف مواد اعتیاد آور مصون باشند.

فراست طلب اظهارداشت: درحال حاضر آموزش دوره ای مهارت های دهگانه زندگی از زمان تحمل کیفر و پس ازآزادی برای زندانیان و خانواده آنها برگزار می شود که بدلیل اهمیت آن باید از سنین نوجوانی و جوانی توسط دستگاه ها و نهادهای ذیربط مورد توجه جدی قرار گیرد.