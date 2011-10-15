دوره آموزشی فناوری اطلاعات در کانون اصلاح و تربیت لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اشرف بهلولی در این رابطه اظهار داشت: برنامه های اصلاحی و تربیتی ویژه مددجویان در کانون اصلاح و تربیت به طور جدی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: یکی از این برنامه ها مذاکره و جلب مشارکت مراکزی است که می توانند ما را در بهتر اجرا کردن برنامه ها یاری کنند.

بهلولی بیان داشت: جهاد دانشگاهی از مراکزی است که با مشارکت در برنامه های اداره کل زندانهای لرستان توانسته نقش پررنگی در حوزه کاهش آسیب ها، آموزش و حرفه آموزی مددجویان ایفا کند.

سرپرست کانون اصلاح و تربیت لرستان افزود: این واحد دانشگاهی در مدت همکاری خود توانسته کلاسهای آموزشی کاربردی را برای مددجویان برگزار کند که آثار مثبتی را نیز به دنبال داشته است.

وی گفت: با توجه به اینکه مددجویان کانون از میانگین سنی پایین برخوردار هستند لذا آماده سازی، پرورش و آموزش آنها برای آشنایی با توانمندی های خود و روشهای بهره گیری از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

بهلولی اضافه کرد : برگزاری یک دوره کلاس "آی تی" در کانون اصلاح و تربیت و صدور 21 گواهینامه برای مددجویان شرکت کننده در آن از برنامه های اخیر کانون و جهاد دانشگاهی لرستان بوده است.

وی افزود: مددجویان شرکت کننده در این دوره موفق به اخذ گواهینامه در رشته های ویندوز، مفاهیم پایه و اطلاعات و اینترنت شده اند.

سرپرست کانون اصلاح و تربیت لرستان یادآور شد: جهاد دانشگاهی لرستان پیش از این اقدام به برگزاری دوره های کشت گیاهان دارویی و آموزش مهارتهای زندگی در کانون اصلاح و تربیت کرده است.