قهرمانان اولین دوره مسابقات قایقرانی معلولین آسیا شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات قایقرانی آبهای آرام معلولین قهرمانی آسیا در بخش آبهای آرام امروز در حاشیه سومین روز از رقابتهای قهرمانی آسیا وانتخابی المپیک لندن در دریاچه آزادی تهران برگزار شد. نتایج این رقابتها به این ترتیب است :

کایاک 200 متر مردان: 1- نادر عیوضی از ایران، 2- مهدی زهیدی ازایران، 3- هند

کایاک 200 متر زنان: 1- شهلا بهروزی راد از ایران، 2- آیدا اقلیمی ازایران ، 3- افغانستان

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار می شود.