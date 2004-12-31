اجراي طرح پزشك خانواده ‎ ؛ حذف هزينه هاي اضافي درمان

با وجود اينكه برخي بيماري ها براحتي و با هزينه كمتر به وسيله پزشكان عمومي قابل درمان است اما براي برخي از مردم فرآيند مراجعه به پزشك متخصص به هنگام بروز هر نوع علائم بيماري به پزشك متخصص مراجعه مي كنند و اين امر به نوعي عادت تبديل شده كه متاسفانه با گذشت زمان در فرهنگ رفتاري مردم بيشتر جاي گرفته است.

امروزه مردم با مراجعه به پزشكان متخصص، سالانه هزينه زيادي را براي بهداشت و درمان خود مي پردازند در صورتي در برخي كشورها با استفاده از سيستم ارجاع و وجود پزشك خانواده اين مشكل را حل كرده اند.

طرح پزشك خانواده از مدت ها پيش از سوي وزير بهداشت و درمان كشور مطرح شده بود كه هم اكنون قرار است به صورت آزمايشي در شهرستان كرمان و بم اجرا شود اما در اين مورد هم اظهار نظرهايي وجود دارد و برخي معتقدند اگر زمينه و شرايط مناسب براي اجراي اين طرح فراهم نشود مانند برخي از طرح هاي ديگري كه در نيمه راه اجراي آن متوقف شده بايد در صدد حذف آن اقدام شود.

پزشك خانواده فراتر از پزشك عمومي است

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين باره مي گويد: پزشك خانواده اغلب در كشورهايي كه سيستم ارجاع اجرا مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرد و فقط به معني پزشك عمومي نيست بلكه آموزش هاي فراگرفته از سوي پزشكان خانواده فراتر از پزشكان عمومي است و حتي در برخي از كشورها به عنوان تخصص مطرح مي شود.

دكتر علي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اينكه هر پزشك خانواده جمعيت خاصي را تحت پوشش خدممات بهداشتي و درماني خود قرار مي دهد، اظهار مي دارد: سوابق بيماري هاي تمامي افراد در جمعيت هاي متفاوت توسط پزشكان خانواده آن جميعت ها ثبت مي شود به همين دليل اين پزشكان نسبت به وضعيت جسمي و بيماري هاي اين افراد، شناخت كامل داشته و تحت كنترل آنها خواهند بود.

طرح پزشك خانواده از سرگرداني بيماران جلوگيري مي كند

دكتر شهرياري تصريح مي كند: پزشك خانواده علاوه بر درمان بيماري افراد تحت پوشش خود، در صورت نياز، بيماران خود را به پزشك متنخصص معرفي مي كند، بنابراين از اين طريق هزينه درمان افراد كاهش مي يابد چرا كه با شناختي كه پزشك خانواده از وضعيت جسمي بيمار دارد و همچنين تشخيص بيماري بر اساس پرونده بيماران، ديگر نيازي به پرداخت هزينه هاي غير ضروري نظير انجام آزمايش هاي اضافي نخواهد بود.

وي ادامه مي دهد: هم اكنون اغلب مردم جامعه براي تشخيص بيماري، با تصميم گيري هاي خود به انواع پزشكان متخصص مراجعه مي كنند و اين هزينه سنگيني را براي مردم ايجاد كرده است بنابراين اجراي طرح پزشك خانواده در كشور سبب حذف هزينه هاي اضافي شده و بيماران ساماندهي مي شود، چرا كه آنها از كانال مشخصي به درمان بيماري خود مي پردازند و در صورت نياز به پزشك متخصص، ديگر بيمار تصميم گيري نمي كند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه در كشور ما هنوز پزشك خانواده به معني واقعي تربيت نشده است ، مي گويد: پزشكان خانواده بر خلاف پزشكان عمومي كه ممكن است هر شش ماه و يا يك سال منطقه خدمت خود را تغيير دهد، از ابتدا درمان افراد منطقه خاصي را به عهده مي گيرند و به افراد تحت پوشش خود تا زمان حيات آنها خدمات درماني و بهداشتي ارائه مي كنند.

پيشگيري از عوارض بيماري

وي اظهار مي دارد: متاسفانه هم اكنون تعداد زيادي از پزشكان فارغ التحصيل شده اند اما هنوز نتوانسته ايم براي آنها شغلي با حقوق كافي ايجاد كنيم تا از اين طريق در يك منطقه خاص باقي مانده و خدمات بهداشتي و درماني ارائه دهند بنابراين پزشكان مجبورند كه هر چند وقت يكبار مكان خدمت خود را تغيير دهند.

دكتر شهرياري مي گويد: براي اجراي واقعي سيستم ارجاع در زمينه بهداشت و درمان در كشور بايد نخست زمينه هاي اجرايي اين طرح آماده شود چرا كه در غير اين صورت عوارض آن بيشتر بوده و مانند برخي از طرح هاي ديگر ممكن است براي هميشه كنار گذاشته و يا با شكست مواجه شود بنابراين نخست بايد پزشكان عمومي را به منظور پزشكان خانواده تربيت كرده به گونه اي كه چند واحد درسي به درس هاي آنها اضافه شود.

وي ادامه مي دهد: از طريق اجراي صحيح طرح پزشك خانواده بيماران در جامعه سرگردان نشده و يا به علت از دست دادن زمان دچار عوارض بيشتري نخواهند شد ، چون در صورت عدم پزشك خانواده، همواره اين خطر وجود دارد كه بيمار دسترسي به پزشك نداشته باشد و يا در خصوص تشخيص و درمان به موقع بيماري كوتاهي و سهل انگاري شود كه دراين صورت بيمار با مشكلات زيادي روبرو خواهد شد.

دكتر شهرياري مي گويد: پزشك خانواده فقط براي درمان بيماران اقدام نمي كند بلكه در زمينه بهداشت و پيشگيري از بيماري ها كه مهمتر از درمان است نيز در مقابل افراد تحت پوشش خود تعهد دارد به گونه اي كه اين افراد تحت پوشش از بدو تولد تا زمان مرگ از سوي يك پزشك مورد نظارت قرار مي گيرند.

مردم داراي شناسنامه بهداشتي و درماني مي شوند

عضو ديگري از كيمسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در خصوص علت اجراي طرح پزشك خانواده به صورت آزمايشي و پايلوت در شهرستان كرمان اظهار مي دارد: معمولا براي كارهايي كه نمونه و پيالوت انجام مي دهند شبكه هايي را در برخي از شهرها انتخاب مي كنند و از آنجا كه همكاري شبكه بهداشت و درمان كرمان براي آزمايش هاي نمونه اي بسيار خوب بوده و همچنين افرادي كه به فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام مي دهند با علاقه مندي آن را پيگيري مي كنند، بر همين اساس اين شهرستان انتخاب شده است.

دكتر عوض حيدر پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مي افزايد: اگر سيستم پزشك خانواده به نحوه مناسبي اجرا شود، همه شهروندان داراي شناسنامه بهداشتي و درماني مي شوند كه از طريق آن بسياري از بيماري هايي كه بايد ممكن است يك سال ديگر تشخيص داده شود و در اين مدت ميليون ها تومان صرف شود در مدت زمان و با صرف هزينه كمتر شناسايي مي شود.

طرح پزشك خانواده به نفع بيمار و سازمان هاي بيمه گر است

وي ادامه مي دهد: اجراي طرح پزشك خانواده به شيوه صحيح آن مي تواند سيستم غربالگري را در جامعه ايجاد كند چون افراد با ارتباط مستقيم و تنگاتنگ خود با پزشك خانواده مي توانند كوچكترين حوادث و يا علايم بيماري را به صورت تلفني اعلام كنند ، بنابراين بيماري سريعتر شناسايي مي شود و اگراين طرح به صورت كامل اجرا شود هم به سود بيماران و هم سود سازمانهاي بيمه گر است چرا كه با ثبت سوابق بيماري ها و وضعيت جسمي افراد، سبب كاهش هزينه هاي درماني خواهد شد.

دكتر حيدر پور مي گويد: اگر اين طرح به عنوان برنامه ملي و با جديت مورد پيگيري قرار گيرد به طور حتم بسيار موثر بوده و ادامه خواهد داشت اما اگر از يك سو اين اين طرح به صورت نمونه انجام شود اما از سوي ديگر پزشكان خانواده طرف قرارداد با سازمان هاي بيمه گر در مقابل ارائه خدمات بهداشتي و درماني تا مدت زيادي نتوانند هزينه هاي خود را از سازمان هاي بيمه گر دريافت كنند طرح متوقف خواهد شد.