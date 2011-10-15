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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

کارگاه آموزشی "مطلع بیداری"در زنجان برگزار شد

کارگاه آموزشی "مطلع بیداری"در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی دو روزه "مطلع بیداری" با حضور ۱۴۰ دانشجوی دختر دانشگاه های زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  یکی از اساتید کانون مطالعات زنان و خانواده سپاه پاسداران استان تهران، در این مراسم که در محل کانون سهروردی زنجان برگزار شد، به تبیین عوامل استحکام خانواده ها پرداخت و گفت: با توجه به شرایط امروز جامعه و پیچیدگی ها و مشکلات حاکم بر زندگی افراد، طلاق به شاخص ترین بحث در دادگاه های کشور تبدیل شده است.
 
زهرا حکاری افزود: ما در شرایطی زندگی می کنیم که افکار و فرهنگ وارداتی و غربی و انواع مختلف هجمه های دشمنان در قالب جنگ نرم باعث فروپاشی بنیان خانواده ها می شود.
 
وی  با بیان اینکه در گذشته خانواده ها مستحکم تر بودند، ادامه داد: در گذشته داشتن مهارت های لازم زندگی عامل بسیار مهمی در استحکام بنیان خانواده ها بود.
 
این فعال فرهنگی، نقش زنان را در ایجاد استحکام خانواده ها مهم دانست و ابراز کرد: نگاهی که فرهنگ غربی به زن داشته است امروزه باعث تحقیر ارزش و جایگاه زنان در جامعه و در نهایت فروپاشی خانواده ها شده است.
 
وی ادامه داد: نگاه مادی غرب به زن که تماما بر مبنای لذات پست مادی پایه ریزی شده همواره از ارزش های والای معنوی انسان غفلت کرده است.
 
حکاری تصریح کرد: تمدن غربی که گفتار و رفتار اندیشمندانه اش نسبت به زن اینگونه پست و حقیر بوده و فرهنگش برای زن چنین ارزش و جایگاه فرومایه ای تعریف می کند، امروز مدعی دفاع از حقوق زن است.
 
وی با بیان اینکه در مورد مسئله زن باید نگاه جامع داشته باشیم، افزود: این نگاه جامع تماما در دین اسلام وجود دارد.
 
این مشاور خانواده به مبانی استحکام خانواده از دیدگاه حضرت زهرا (س) پرداخت و بیان کرد: صبر و بردباری در برابر فقر همسر، مشارکت در غم و ناراحتی، تشویق به خیرات و تقسیم کار در خانواده برخی از مواردی است که حضرت به آنها توجه داشتند.
 
وی ادامه داد: اصل مشاوره، صلح و سازش و حکمیت نیز از مواردی است که در استحکام بنیان خانواده ها مؤثر است.
 
استاد کانون مطالعات زنان و خانواده سپاه پاسداران استان تهران، مهرورزی و دوست داشتن را اساسی ترین عامل در زندگی مشترک عنوان کرد و افزود: هدف از تشکیل خانواده به آرامش رسیدن است و این امر با محبت و مهرورزی امکان پذیر است.
 
وی ایمان و اخلاق را اولین و مهم ترین ملاک برای انتخاب همسر دانست و گفت: داشتن آگاهی و بینش بالا در انتخاب همسر نیز از مهم ترین مورادی است که در استحکام بنیان خانواده ها مؤثر است.
 
حکاری با بیان اینکه خانواده یک واحد کوچک از جامعه و عامل تکوین هویتی است، اظهار کرد: علم و آگاهی مهم ترین عامل در فرهنگ سازی خانواده ها است و این امر باعث تکوین هویت است بنابراین اگر هویت از ایرانیان گرفته شود به سست شدن بنیان خانواده ها منجر می شود.
 
وی یادآور شد: با توجه به اینکه صمیمیت ویژگی اساسی و غیرقابل تفکیک خانواده و اعتدال نیز بهترین جایگاه اخلاق در فطرت انسان هاست، بنابراین با رعایت این موراد می توان گامی در جهت استحکام بنیان خانواده برداشت.

کد مطلب 1433733

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